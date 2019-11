Antonella Mosetti fa impazzire i fan con un video nelle sue stories: lo zoom sul decolleté esplosivo è mozzafiato, Instagram diventa ‘di fuoco’.

Antonella Mosetti è una donna dalla bellezza a dir poco esplosiva, e non ha problemi a mostrarlo anche sui social, dove le sue foto ‘infuocate’ fanno impazzire i fan. Fisico da urlo e curve mozzafiato sono la sua arma principale, unite però anche alla sua simpatia e al suo carattere sempre senza peli sulla lingua, che ha mostrato anche durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, insieme alla figlia Asia Nuccetelli, altra bellezza a dir poco mozzafiato. Le due hanno un bellissimo rapporto e lo hanno sempre fatto vedere, in tv come sui social. Poco fa la Mosetti ‘senior’ ha fatto impazzire i fan con un video davvero da urlo, in cui mostra in primo piano il suo decolleté esplosivo: ecco le immagini che hanno mandato Instagram in tilt.

Antonella Mosetti fa impazzire i fan: decolleté esplosivo su Instagram

Antonella Mosetti ha fatto impazzire i fan con un video a dir poco da urlo. La showgirl ha mostrato su Instagram un nuovo top super scollato, un reggiseno brillantinato che mette incredibilmente in risalto il suo decolleté esplosivo. Antonella si stende anche sul letto e ‘zoomma’ sulla sua scollatura, facendo letteralmente scatenare la fantasia dei fan, anche per il modo in cui si accarezza il ventre e che fa subito volare i pensieri dei suoi sostenitori più affezionati. Anche i pantaloni della showgirl sono particolarmente attillati e mettono in evidenza la sua forma perfetta e le sue gambe da urlo, rendendo le immagini ancora più ‘appetibili’ e ‘infuocate’.

