Vieni da Me, Antonio Cabrini: “Mi tiravano i reggiseni”

Vieni da Me, Antonio Cabrini racconta del fascino che esercitava sulle donne quando era ancora calciatore.

Antonio Cabrini è il campione di calcio che, nei Mondiali dell’82 si è aggiudicato la vittoria con i suoi compagni di squadra, trasformando la rosa dei calciatori di quella nazionale negli indimenticabili Campioni del Mondo. Ma Cabrini è anche lo stesso che aveva già partecipato ai Mondiali in Argentina del 1972 e che nell’82 aveva sbagliato il rigore in Finale. Insomma, un personaggio molto particolare, ma soprattutto popolare. Soprattutto da giovane. Ospite a Vieni da Me di Caterina Balivo, Antonio racconta del fascino incredibile che esercitava sulle donne.

Cabrini, Vieni da Me: “Mi tiravano i reggiseni e mi hanno strappato la camicia”

“Dopo il Mondiale in Argentina, era il ’72, c’è stata una esplosione di popolarità. Io mi aspettavo di essere riconosciuto, ma non così tanto – spiega Antonio Cabrini a Vieni da Me – Mi sono trovato a confrontarmi con una parte del tifo del calcio femminile. Quando scendevo dall’autobus della società per entrare in albergo alcune volte è successo che nei 100 metri che ci separavano dalla hall c’erano migliaia di persone che ci aspettavano. I miei compagni mi mandavano sempre avanti e molte ragazze a quel punto mi lanciavano addosso reggiseni, collanine, lettere. Una volta mi hanno strappato anche la camicia!”. La sua bellezza, oggi come ieri è rimasta intatta e Caterina Balivo manda in onda uno spezzone di uno spogliarello fatto a Domenica In sulle note di 9 Settimane e Mezzo. Oggi Antonio ha due figli, un maschio che gioca a calcio, ma senza impegno, e una figlia Martina che ha avuto da poco un bimbo. Leonardo è quindi il nipotino e ha un anno: “Ho detto a mia figlia che il primo regalo che gli farò sono le scarpe da calcio perché deve imparare. Ma sia chiaro, non mi chiamerà nonno davanti agli altri… quando sarà grande mi chiamerà Cabro! Come mi chiamavano i compagni di squadra agli allenamenti”.