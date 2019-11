Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Marocco insieme: avventura da brividi per il ciclista, momenti di vero e proprio ‘terrore’ per lui.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno vivendo un momento davvero magico. I due hanno festeggiato pochi giorni fa due anni d’amore e sono sempre più felici e innamorati. Ma non è tutto. E’ di poco fa infatti la notizia che la coppia sarà al timone del programma ‘Ex On The Beach’, in onda su MTV. Prima esperienza da conduttori per entrambi, che non vedono l’ora di affrontare questa nuova esaltante avventura. E proprio a proposito di avventure, i due fidanzati ne hanno vissuta una davvero ‘da brividi’ poco fa durante il loro viaggio in Marocco: ecco cos’è successo, momenti di ‘terrore’ per Ignazio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, avventura ‘da brividi’ in Marocco: cos’è successo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno trascorrendo qualche giorno in MArocco, per stare un po’ insieme in tranquillità, prima di ricominciare a lavorare e soprattutto prepararsi per la prima esperienza da conduttori televisivi con il programma ‘Ex On The Beach’, in onda da gennaio 2020. I due piccioncini stanno condividendo con i fan diversi momenti della loro vacanza, mostrando luoghi bellissimi e la gente del posto, compreso anche un personaggio particolare, che ha fatto vivere a Ignazio un’avventura ‘da brividi’. Stiamo parlando di un uomo che è seduto in strada a Marrakech con alcuni grossi serpenti a ‘tenergli compagnia’.

Ignazio ha accettato di farsi arrotolare uno di questi intorno al collo, probabilmente per vivere un’esperienza diversa dal solito. Quando l’uomo gli ha appoggiato il serpente sulle spalle, il ciclista aveva un’espressione molto tesa, anche se non si è tirato indietro ed è andato fino in fondo. Mentre l’incantatore di serpenti suonava, il ciclista è rimasto seduto con il serpente intorno al collo e un sorriso a metà tra il divertito e il ‘terrorizzato’, tanto che la fidanzata lo ha preso dolcemente in giro.