Chiara Ferragni, spunta una ‘particolare’ foto scattata dal paparazzo: ecco cosa sta facendo la regina delle influencer nel momento dello scatto.

Di influencer, negli ultimi tempi, se ne vedono a migliaia. Ma, tra le italiana, la regina è senza dubbio lei, Chiara Ferragni. La biondissima moglie del rapper Fedez è una vera e propria icona sul web. E i suoi scatti raggiungono in poco tempo milioni di like e commenti. Ma è uno scatto in particolare che, nelle ultime ore, ha catturato l’attenzione dei numerosissimi followers della Ferragni. Uno scatto rubato! A mostrarlo a tutti è stata proprio Chiara, nelle sue Instagram Stories. Si tratta di una foto scattata all’insaputa della Ferragni da un paparazzo. Siete curiosi di scoprire cosa stava facendo Chiara quando è stata immortalata? Ve lo mostriamo subito.

Chiara Ferragni, spunta una ‘particolare’ foto scattata dal paparazzo: come mangiare una carbonara!

Chiara Ferragni è sempre impeccabile negli scatti che posta sui social. Non a caso, è la regina delle influencer. Ma la bellissima moglie di Fedez è amata dai fan anche per la sua spiccata auto ironia. Che ha dimostrato nelle ultime ore attraverso le sue stories. Chiara ha postato una foto scattata a sua insaputa da un paparazzo. “Il miglior genere di foto scattate dai paparazzi”, scrive l’imprenditrice digitale per descrivere lo scatto. Siete curiosi di scoprire cosa stava facendo? Date un’occhiata:

Ebbene sì! Chiara è stata immortalata mentre si trova a tavola, a gustare un piatto di carbonara. Una Ferragni decisamente ‘diversa’ da quella che siamo abituati a vedere nei suoi scatti mozzafiato. Ma Chiara è amata anche per questo: sa scherzare e prendersi in giro. L’influencer ha postato anche un collage, creato da una sua fan-page:

Come mangiare una carbonara, scrive Chiara nella sua stories, postando varie foto del suo pranzo! Che dire, la Ferragni è unica in ogni cosa che fa. E voi, la seguite sui social?