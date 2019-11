Chiara Ferragni si mostra senza biancheria su Instagram: “Qualcosa per gli haters”, l’ultima ‘provocazione’ della biondissima influencer.

È lei la regina delle influencer. Chiara Ferragni, con ben 17,6 milioni di followers, è una vera e propria icona su Instagram. Ma, si sa, quando ci si espone tanto, soprattutto sui social, è facile cadere nel mirino degli haters. Sono i cosiddetti ‘odiatori’ del web, quelli che si ‘divertono’ a criticare, spesso in maniera offensiva’ i vip. A Chiara Ferragni è successo più volte di scontrarsi con alcuni di loro. Ed è proprio a loro che oggi dedica il suo ultimo post su Instagram. Una ‘provocazione‘ molto particolare, quella lanciata dalla bellissima moglie di Fedez. Il motivo? Nell’ultimo scatto postato, Chiara non indossa biancheria intima. Diamo un’occhiata.

Chiara Ferragni senza biancheria su Instagram: la provocazione dell’influencer pe gli haters

‘Qualcosa per gli haters‘, scrive Chiara Ferragni come didascalia all’ultima foto postata sul suo Instagram. Si, perché la bellissima influencer ha postato uno scatto in cui non indossa il reggiseno. La sua schiena completamente nuda scatenerà gli haters? Con ogni probabilità sì. Ed è per questo che, con grande ironia, Chiara ha deciso di ‘anticipare’ le possibili critiche, dedicando lo scatto proprio ai suoi haters. Guardate un po’:

Chiara è meravigliosa, nella foto postata su Instagram, nella quale indossa solo uno slip in pizzo, come si può intravedere in basso. A coprire la schiena, solo la sua biondissima chioma. Ma quello che ha colpito tutti nel post della moglie di Fedez, è la provocazione lanciata nella didascalia. Something for the haters, scrive la Ferragni. Alla quale però, qualcuno tra i commenti ha risposto “And the lovers!“. Chiara, nonostante gli haters, può stare tranquilla: c’è un vero e proprio esercito di fan pronto a sostenerla! E voi, cosa ne pensate dell’iconica influencer?