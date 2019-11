Nella puntata di questa sera 7 novembre di X Factor 2019 saranno due gli eliminati: nella prima manche il primo fa parte della squadra Over. Ecco chi è.

X Factor 2019 è già al terzo live: le squadre sono formate già da qualche settimana ed in ogni puntata, purtroppo, qualcuno è costretto ad abbandonare la propria squadra ed il programma. Dopo l’eliminazione di giovedì scorso di Enrico Di Lauro della squadra di Malika Ayane, che dirige gli Under Uomini, è spuntato il nome di un altro eliminato. La prima manche è stata molto combattuta: tutti bravissimi, nessuno escluso. I concorrenti in gara hanno cantato i loro ‘cavalli di battaglia’ ed il pubblico tramite il tele voto ha scelto colui che meno è piaciuto. Avete saputo già chi ha appena lasciato lo studio? Ve lo sveliamo subito…

X Factor 2019 eliminati terzo live: il primo è della squadra Over

La terza puntata di X Factor 2019 è iniziata in maniera davvero esplosiva: tutti i concorrenti hanno cantanto i loro cavalli di battaglia per dimostrare quanto valgono. Il pubblico ha votato il loro preferito e purtroppo c’è un profilo che è stato scelto meno rispetto agli altri. Il primo eliminato di questa sera di 7 novembre 2019 è Marco Saltari, il talento di Mara Maionchi che quest’anno ha il timone degli Over.

Nonostante la sua voce sia indiscutibilmente bella e particolare purtroppo questa sera non ha convinto. A soli 24 anni ha una voce mista tra il soul ed il reggae ed ogni sua performance è stata impeccabile. Purtroppo ogni sera qualcuno andrà vista: ad eccezione di stasera che è prevista la doppia eliminazione. Il primo a lasciare X Factor nel terzo live è Marco. Siamo sicuri che troverà enorme fortuna al di fuori del talent show.