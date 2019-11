Federica Pellegrini e il suo allenatore Matteo Giunta stanno insieme: le foto parlano chiaro, ecco l’indiscrezione bomba del settimanale ‘Chi’.

Federica Pellegrini è una delle più grandi campionesse della storia del nuoto italiano. 31 anni e ancora forza ed energia da vendere in vasca, la nuotatrice è anche una donna molto bella, un vero e proprio sex symbol, la cui vita privata è finita spesso sotto i riflettori. Federica, infatti, ha avuto diverse storie d’amore cominciate e finite tra le ‘chiacchiere’ del gossip, come quella con Filippo Magnini, probabilmente la più importante, durata 8 anni, tra tanti alti e bassi. Mentre Magnini ora ha ritrovato il sorriso accanto a Giorgia Palmas e parla con lei di matrimonio, Federica si è sempre professata single, anche se da tempo si rincorrono le voci di una relazione con il suo allenatore Matteo Giunta. Ora, però, la paparazzata di ‘Chi’ toglie ogni dubbio sulla coppia: ecco coe’è successo.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta paparazzati insieme: ecco cosa facevano

Federica Pellegrini si trova in questi giorni a Livigno, in provincia di Sondrio, come mostrano anche le ultime foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La nuotatrice è impegnata in una sessione di allenamenti in vista delle prossime Olimpiadi di Tokio. Ovviamente, insieme a lei c’è anche il suo allenatore Matteo Giunta. E’ già da tempo che si vocifera di una storia d’amore tra i due, anche perché Federica si è fatta accompagnare da Matteo sul red carpet di una serata di Gala lo scorso settembre, ma non ha mai parlato chiaramente del loro rapporto, anche perché, tra le altre cose, Giunta è il cugino di Filippo Magnini, ex di Federica. Ora, però, le foto di ‘Chi’ parlano chiaro.

Federica e Matteo sono stati paparazzati durante una passeggiata ‘romantica’ con il cagnolino della nuotatrice per le strade di Livigno, e poi a una cena insieme alla famiglia di lei. La Pellegrini si è lasciata andare anche a qualche carezza nei confronti di Matteo, salvo poi fermarsi quando si è accorta di essere nel mirino dei fotografi. Insomma, tra i due sembra essere scoccato ufficialmente l’amore, non ci resta che attendere nuovi eventuali sviluppi.