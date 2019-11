Gaetano Arena e Ambra Lombardo si frequentano di nascosto? Il video shock a Pomeriggio 5; ecco cosa è successo durante la puntata di oggi.

Gaetano Arena e Ambra Lombardo si vedono di nascosto? È questo lo scoop degli ultimi giorni, che ha infiammato il gossip. Tutto è nato nello studio di Pomeriggio 5, quando in una recente puntata l’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato di essere stato coinvolto in una rissa con un paparazzo. Il motivo? Sembrerebbe essere proprio un flirt misterioso di Gaetano, che il paparazzo avrebbe voluto immortalare a tutti i costi. Un flirt con una donna famosa ma soprattutto fidanzata. L’argomento è tornato in studio anche nella puntata di oggi di Pomeriggio 5, durante la quale è scoppiata una vera e propria lite verbale tra Gaetano e i paparazzi. Una lite dai toni molto accesi, che hanno fatto infuriare anche la conduttrice Barbara. Ma è stata proprio lei, in esclusiva, a mandare alcune immagini esclusive di Ambra e Gaetano. Date un’occhiata al video inedito mandato in onda poco fa!

Gaetano Arena e Ambra Lombardo si vedono di nascosto? Il video shock a Pomeriggio 5, da cui è nata a rissa

Gaetano Arena sta davvero frequentando Ambra Lombardo? Per i tre paparazzi in collegamento oggi a Pomeriggio 5 la risposta è assolutamente sì. La bella professoressa del Grande Fratello 16, quindi, tradirebbe il suo attuale compagno Kikò Nalli con Gaetano, anche lui ex concorrente del GF. Un flirt che Arena avrebbe voluto tenere nascosto, o, comunque, non avrebbe voluto che si sapesse così. Ma il paparazzo Fiumara, in collegamento con la D’Urso, sembra molto convinto: il flirt esiste ed esistono foto che lo provano. Foto in cui i due appaiono in atteggiamenti molto più che amichevoli. Il paparazzo rivela di non poter dichiarare altro, perché le foto saranno pubblicate su una rivista in esclusiva. Ma, in super anteprima, Barbara D’Urso manda in onda un video in cui si vede proprio Gaetano parlare con una donna. Chi è lei? Guardate un po’:

Ebbene sì! Sono proprio Ambra e Gaetano i protagonisti del video mandato in onda in esclusiva durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5. Nei pochi minuti trasmessi, non c’è stato alcun atteggiamento ‘sospetto’ tra i due ex gieffini, che si limitavano a parlare. Ma stando a quanto hanno raccontato i paparazzi, manca poco al grande scoop! Le foto ‘shock’ di Gaetano e Ambra usciranno presto su una nota rivista. Non ci resta che attendere…Come finirà questa storia?