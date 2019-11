Uomini e Donne, Giulia: “Io la cornuta a casa non la faccio”

La tronista Giulia Quattrociocche perde la testa per il corteggiatore Alessandro che è stato beccato in compagnia dell’ex fidanzata.

La puntata di Uomini e Donne di oggi, 7 novembre 2019, è dedicata al Trono Classico e Maria De Filippi si concentra subito con Giulia Quattrociocche, la tronista che ha evidentemente l’umore nero. Maria De Filippi spiega che lei ha qualcosa da dire e infatti Giulia parte subito facendo un ballo particolare con Alessandro e subito dopo spiega i motivi della canzone scelta.

Uomini e Donne, Giulia infuriata con Alessandro

La tronista di Uomini e Donne, Giulia, spiega: “Il fatto che io non abbia i social non significa che io non veda le cose o che le mie amiche non guardino per me le cose. Così vediamo che Alessandro dopo la puntata, sente la canzone e lascia un messaggio in cui sembra che stia pensando a qualcosa. Lì per lì non ci faccio caso. Poi scopro che l’ex di Alessandro nello stesso momento pubblica la stessa canzone sempre con riferimenti ai pensieri”. Giulia è inferocita e chiede al suo corteggiatore Alessandro dove era domenica sera. Pare che il ragazzo si andato a ballare e la tronista spiega: “Io ti dico una cosa, a me una persona come te non piace. Io voglio una persona semplice e tu hai tutto tranne che la semplicità. Io uscita da qua, se il ragazzo mio va a ballare tutte le sere io la cornuta a casa non la faccio”. Pare che Giulia abbia avuto svariate segnalazioni perché fa lo “scemo” nei locali, le stories su Instagram con la sua ex… La tronista di Uomini e Donne non ci sta. È molto nervosa e non ne vuole sapere.

La segnalazione contro Daniele

Giulia decide così di andare dal suo altro corteggiatore Daniele per chiarire. La tronista sostiene che lui non faccia gesti verso di lei e per lei e così la tensione è alle stelle anche con lui. Come finirà? Durante la puntata arriva anche una segnalazione su Daniele con una ragazza al telefono che sostiene che Daniele abbia conosciuto una ragazza di nome Valentina e sono andati via insieme da un locale. I due si sarebbero visti ancora nei giorni successivi per andare a cena.