Giulio Raselli abbandonerà il Trono di Uomini e Donne?

Uomini e Donne Trono Classico, Giulio Raselli abbandona il trono di Uomini e Donne per via delle segnalazioni?

È un momento particolarmente caldo per il tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli. Nella puntata di oggi infatti lo vedremo al centro della bagarre per via di alcune segnalazioni arrivate sul suo conto. Una arriva dal suo “collega” tronista Alessandro Zarino (che ricordiamo è andato via dal programma dopo aver scelto anticipatamente Veronica la quale gli ha rifilato un bel no ed è salita sul trono). L’altra invece dalla sua corteggiatrice Giovanna. Entrambi i contenuti della segnalazioni sono simili: sembra che Giulio abbia avuto contatti precedenti con due delle sue corteggiatrice. Mancano però prove reali e quindi il tronista si difende con forza. Eppure queste segnalazioni sembrano averlo provato tanto che si vocifera di un suo abbandono prematuro dal trono di Uomini e Donne.

Giulio Raselli lascia il trono di Uomini e Donne per le segnalazioni?

Non sappiamo nulla di certo, solo che il web in questi giorni si sta un po’ scaldando e circolano moltissime voci e rumors su un possibile abbandono del trono da parte di Giulio Raselli. Pare che le troppe pressioni di questi giorni dopo le segnalazioni gli rendano la vita quasi impossibile. Non sarebbe più in grado di vivere serenamente l’esperienza del trono quindi, ma a sentire questa ipotesi in molti sostengono che un eventuale abbandono di Giulio sia la riprova che le segnalazioni erano vere. Del resto questa non è la prima volta che Giulio viene “beccato”. Già prima che iniziasse il trono l’uomo era stato visto in atteggiamenti intimi con una donna in un locale e ora che arrivano queste altre segnalazioni le cose si fanno via via più complicate per Giulio. Cosa deciderà di fare allora? Lascerà il trono oppure combatterà strenuamente e farà valere le sue ragioni portando a termine il suo percorso e cercando la donna della sua vita?