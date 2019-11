Si stanno scegliendo i concorrenti per il Grande Fratello VIP 4. Si ipotizza l’arrivo di una modella: è stata protagonista di uno scandalo estivo. Ecco di chi si tratta.

Iniziano i preparativi per la quarta edizione del Grande Fratello nella versione VIP! Per la prima volta il reality sarà condotto da Alfonso Signorini e partirà il 7 gennaio 2020. Al momento nessun volto che prenderà parte al programma è stato del tutto ufficializzato ma da mesi si parla di ipotetici concorrenti. Michele Cucuzza, Antonella Elia, Divino Otelma, Giucas Casella, Paola Di Benedetto, Megan Montaner, Zoe Cristofoli, Lorenzo Riccardi ed altri personaggi noti della tv italiana sono in lizza per partecipare allo storico programma, molto amato dagli italiani. Anche Loredana Lecciso è nella lista dei probabili concorrenti del GF VIP 4. Dagospia poco fa ha lanciato una bomba: si tratta di una nuova probabile concorrente. Di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito…

Grande Fratello VIP, tra i concorrenti una modella: si tratta di un volto noto del web e della tv

Il Grande Fratello VIP torna in tv il 7 gennaio 2020 con la quarta edizione. Tanti i nomi che potrebbero entrare nella casa di Cinecittà: Dagospia poco fa ha fatto sapere che Clizia Incorvaia potrebbe essere una delle concorrenti. La web influencer, ex moglie del cantante delle Vibrazioni, è in trattativa con la produzione del programma.

Di recente è finita nella bufera per via di un tradimento di cui sarebbe protagonista: Clizia avrebbe tradito suo marito Francesco Sarcina, il famoso cantante del gruppo musicale Le Vibrazioni, con Riccardo Scamarcio. Il triangolo amoroso ha fatto chiacchierare tutti: chi sa, se entrerà davvero nella casa più spiata d’Italia si confiderà con qualcuno e rivelerà segreti inediti sul matrimonio finito male e sul presunto tradimento? Staremo a vedere…