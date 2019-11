Lady Gaga e Bradley Cooper sono stati amanti sul set del film che li vede protagonisti, A Star Is Born? Ecco tutta la verità.

Il film A Star Is Born oltre ad avere avuto record d’incassi e ad aver conquistato l’Oscar come Migliore Colonna Sonora Originale, ha fatto sognare l’intero pubblico cinematografico. La love story raccontata nel film tra Lady Gaga, che interpreta Ally, e Bradley Cooper, che nel film è Jackson Maine, ha fatto sognare tutti. Per mesi e mesi dopo l’uscita del film, i due protagonisti hanno popolato le prime pagine dei gossip: sono trapelate news e indiscrezioni di una possibile storia d’amore reale, nata nel set, e che si sarebbe consumata nel quotidiano della vita reale. Tutto vero? Il rumor non è mai stato confermato fino a quando la famosa cantante ed attrice ha raccontato tra le pagine di Elle, dove è stata intervistata da Oprah Winfrey, tutta la verità. Ecco le sue parole.

Lady Gaga e Bradley Cooper amanti sul set di A Star Is Born? La cantante rompe il silenzio

Lady Gaga in un’intervista rilasciata a Oprah Winfrey ha finalmente rivelato tutta la verità riguardo il rapporto con Bradley Cooper. I due hanno avuto una storia segreta o no? Queste le sue parole:

“Credo che la stampa sia molto sciocca. Certo che abbiamo creato una storia d’amore: come interpreti ed attori volevamo che le persone credessero che eravamo innamorati“: la cantante spiega che volevano che succedesse esattamente quanto accaduto, che le persone provassero quell’amore visto nel film anche durante gli Oscar. “Ci abbiamo lavorato duramente, abbiamo lavorato per giorni. Abbiamo organizzato tutto, è stato preparato come una performance” confessa, infrangendo tutti i sogni dei fan. “Dopo quando ne abbiamo riparlato, ci siamo detti: “Beh, pare che abbiamo fatto un ottimo lavoro!”.