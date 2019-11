Nicole Mazzocato completamente nuda su Instagram: si gira di schiena, tutti guardano lì. Ecco lo scatto che ha fatto impazzire i followers.

È stata una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. Merito della sua storia d’amore con Fabio Colloricchio, il tronista argentino conosciuto nel programma di Canale 5. Parliamo di Nicole Mazzocato, la corteggiatrice dagli occhi di ghiaccio che ha conquistato il pubblico sin dalla sue prime apparizioni in tv. Ma ora è sui social che la bellissima Nicole fa impazzire i suoi fan: è accaduto qualche giorno fa, con uno scatto che non è passato inosservato. La Mazzocato si trova alle Maldive e si lascia fotografare dal suo nuovo fidanzato Thomas in una posa davvero particolare. E, soprattutto, senza vestiti! Avete capito bene, Nicole è completamente nuda nel suo ultimo post di Instagram. Date un’occhiata.

Nicole Mazzocato completamente nuda su Instagram: il suo lato B non passa inosservato

Nicole Mazzocato ha letteralmente fatto impazzire i suoi followers di Instagram. Nonostante le recenti voci di un flirt con Andrea Damante, Nicole prosegue a gonfie vele la sua relazione con Thomas Teffah. E sembra che sia stato proprio lui a scattarle l’ultima, notevole, foto apparsa sul suo profilo di Instagram. Una foto in bianco e nero, in cui Nicole è completamente nuda. L’ex corteggiatrice si trova di spalle, dietro di lei le splendide acque delle Maldive. Ma a catturare l’attenzione dei fan, ovviamente, è il corpo mozzafiato di Nicole. In particolare, il suo lato B. Guardare per credere:

Uno scatto davvero mozzafiato, quello postato da Nicole qualche giorno fa sul suo Instagram. L’ex fidanzata del tronista Fabio ha fatto girare la testa ai suoi fan, mostrandosi completamente senza veli. E l’effetto vedo – non vedo del bianco e nero rende tutto più ‘audace’. E voi, amavate la coppia formata da Fabio e Nicole? Anche lui ha una nuova fidanzata, conosciuta alla versione spagnola de L’isola dei Famosi.