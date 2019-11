Oscar Branzani, nuovo flirt in corso? Ecco con chi è stato beccato l’ex fidanzato di Eleonora Rocchini, la clamorosa segnalazione

Oscar Branzani è divenuto molto noto, dopo la partecipazione al programma di Canale5 “Uomini e Donne“, condotto da Maria De Filippi. All’epoca Oscar partecipò come tronista, al fianco di Andrea Damante e Ludovica Valli. L’ex tronista è tornato da qualche mese single e sembrerebbe, stando alle segnalazioni di Deianira Marzano, che il giovane starebbe frequentando qualcuno, ma scopriamo insieme, chi sarebbe questo nuovo flirt.

Oscar Branzani, nuovo flirt in corso? Ecco le segnalazioni

All’epoca di “Uomini e Donne”, Oscar divise il suo interesse tra Karin Bonucci ed Eleonora Rocchini, ma è proprio con quest’ultima che sembra trovare un feeling tale da sceglierla come sua compagna di vita. L’imprenditore campano e la ragazza decidono dopo un po’ di andare a convivere, comprando una casa, che poi ristruttureranno con tanto amore. I due, con l’amato cane Ares, hanno vissuto una bellissima storia d’amore dal 2016, decidendo di lavorare braccio a braccio al brand di moda del Branzani, “Sonten“. Prima di questa estate però, pare si sia rotto qualcosa… I due infatti hanno annunciato la separazione in modo pacifico, continuando a frequentare gli amici condivisi. Ricordiamo infatti l’incidente stradale che ha coinvolto la Rocchini, in compagnia proprio della ex cognata Dalila. Oscar Branzani, quindi single da un po’, stando alle segnalazioni di Deianira Marzano, starebbe frequentando qualcuno. L’influencer Napoletana ha infatti pubblicato due Instagram stories in cui, le stesse foto pubblicate da lui, sono postate anche da un’altra influencer Jacqueline Ingegnoso.

I due si troverebbero a Cannes per lavoro, infatti in questi giorni si svolge la fiera di Beachwear, a cui hanno partecipato con i loro brand. Non ci resta che aspettare per ricevere una conferma, o una smentita dai diretti interessati.