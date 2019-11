Pago, la rivelazione inaspettata: “Sono innamorato e fidanzato a Roma”, ecco cosa ha appena confessato su Instagram l’ex concorrente di Temptation Island Vip.

È stato senza dubbio il grande protagonista della seconda edizione di Temptation Island Vip. Parliamo di Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre, che al reality delle tentazioni ha partecipato con la sua ormai ex fidanzata Serena Enardu. Sì, perché la coppia ha deciso di separarsi al termini della trasmissione, dopo quasi sette anni d’amore. È stata Serena a rendersi conto di non amare più il cantante, per il quale nutre solo un immenso affetto. Come l’ha presa Pago? Non bene, sicuramente. Ma, in questo periodo delicato, il cantante ha potuto contare sul sostegno di migliaia di telespettatori, che si sono affezionati a lui durante il percorso in tv. Ma non solo…Nella vita di Pago, c’è un altro amore. È stato proprio lui a dichiararlo, in alcune stories apparse poco fa sul suo profilo Instagram. Il cantante si definisce addirittura fidanzato. Scopriamo di più.

Pago, la rivelazione inaspettata dopo Temptation Island Vip: innamorato e fidanzato solo di Nicolino!

“Come molti di voi hanno saputo io a Roma sono fidanzato e innamorato!”, è quello che ha dichiarato Pago poco fa nelle sue Instagram Stories. L’ex concorrente di Temptation Island Vip ha pubblicato alcune stories per ‘rimproverare’ il suo amico Damiano Er Faina: i due infatti avrebbero dovuto incontrarsi a Roma, ma così non è stato! Dopo un siparietto esilarante ‘contro’ l’amico, Pago rivela di essere stato impegnato molto a Roma, dato che è li che lui ‘è fidanzato’. E per scoprire con chi, il cantante invita tutti a vedere il suo ultimo post su Instagram. Un post di una dolcezza infinita. Pago pubblica una foto col suo Nicolino, il figlio nato dal precedente matrimonio con Miriana Trevisan: “Se proprio volete saperlo sono dieci anni che sono innamoratissimo e super fidanzato”, scrive Pago come didascalia allo scatto. Un modo per mettere a tacere i gossip delle ultime ore? Pare, infatti, che al bel cantante sia stato associato un flirt con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Federica Spano. Ma i due hanno più volte dichiarato che si tratta di una semplice amicizia, nulla di più. Insomma, nessuna nuova fiamma all’orizzonte: per ora nel cuore di Pago sembra esserci spazio solo per il suo piccolo Nicola!