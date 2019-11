Pamela Prati senza reggiseno su Instagram: ecco lo scatto della showgirl sarda che ha infiammato i followers.

È stata una delle donne più chiacchierate dell’ultimo anno. Parliamo di lei, Pamela Prati, protagonista assoluta dello scandalo delle finte nozze con Mark Caltagirone. Una storia di cui ha parlato chiunque, anche sul web, e su cui, ancora oggi, restano tanti dubbi. Ma la showgirl ha deciso di lasciarsi alle spalle il polverone mediatico che l’ha sommersa negli ultimi tempi, riprendendo la sua vita di prima. Anche sui social, dove Pamela ama condividere coi fan foto e video delle sue giornate. E la foto apparsa poco fa sul suo profilo Instagram non è passata di certo inosservata. Il motivo? La bellissima showgirl si trova di spalle, senza vestiti. Diamo un’occhiata allo scatto che ha infiammato Instagram.

Pamela Prati senza reggiseno su Instagram: la showgirl fa impazzire i social

Di recente abbiamo sentito parlare di lei per via del matrimonio col fantomatico Mark Caltagirone. Ma dopo la bufera, Pamela Prati continua a tenersi in contatto coi suoi fan attraverso i social. Nello specifico Instagram, il social preferito dai vip. Ed è una foto che difficilmente poteva passare inosservata, quella postata poco fa su Instagram da Pamela Prati. La showgirl sarda si è mostrata in una versione decisamente ‘audace’. Di spalle e senza reggiseno, ecco la foto della Prati che ha infiammato Instagram:

Uno scatto decisamente sensuale, quello di Pamela, che si mostra di profilo verso la telecamera. Nella didascalia al post, una semplice parola: Anima, seguita da un fiore. Il post, come sempre quando si tratta di Pamela Prati, ha ottenuto tantissimi like in poco tempo. Uno scatto che difficilmente è passato inosservato: Pamela Prati è una delle donne più belle mai apparse nella nostra tv!