Pomeriggio 5, Barbara D’Urso furiosa in diretta: “Non lo faccio mai, ora lo faccio!”, ecco cosa è accaduto durante la diretta di oggi.

Una puntata movimentata, quella di oggi, di Pomeriggio 5. Dopo l’ampia pagina dedicata alla cronaca, Barbara D’Urso invita in studio tantissimi ospiti per lo spazio dedicato al gossip. L’argomento scottante di oggi è il misterioso flirt tra Gaetano Arena e una presunta donna fidanzata. Come si è già letto sui social, in molti credono che la donna in questione sia Ambra Lombardo, impegnata con Kikò Nalli. E durante la puntata di oggi, più di un paparazzo conferma la tesi: Gaetano ed Ambra hanno un flirt. E un paparazzo insiste che ci sono anche delle foto. Ma, la lite si fa accesa, i toni si alzano, e Barbara D’Urso perde le staffe. Ecco cosa è successo in diretta.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso furiosa in diretta: “Non lo faccio mai, ora lo faccio!”

Una puntata impegnativa, quella di Pomeriggio 5 di oggi, per Barbara D’Urso. Nello spazio relativo al gossip, la conduttrice ha ospitato Gaetano Arena, ex concorrente del Grande Fratello 16, recentemente nella bufera per via di un flirt misterioso con una donna famosa fidanzata. Sono ben tre i paparazzi che affermano che l’ex gieffino ha un flirt con Ambra Lombardo, attualmente fidanzata con Kikò Nalli. Gaetano nega fermamente, ma i toni in studio si fanno davvero accesi. Volano parole grosse, insulti, e gli ospiti in studio fanno fatica a non accavallarsi con le voci. Al che la D’Urso, non può fare a meno che intervenire. La conduttrice appare molto infastidita dai toni che ha preso la discussione. E non può fare a meno che intervenire, in maniera molto forte: “Basta, non lo faccio mai ma ora lo faccio! Spengo i microfoni! Vi prego di parlare uno alla volta, seguite me se no a casa non capiscono”. È così che la D’Urso cerca di tenere a bada gli ospiti, cercando di calmare gli animi degli ospiti in studio. Come finirà questa complicata questione? Sarà davvero Ambra la donna misteriosa con cui Gaetano ha un flirt?