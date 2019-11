Serena Enardu e Alessandro Graziano stanno insieme? Lui svela quali sono i loro rapporti dopo Temptation Island Vip: ecco finalmente la verità.

Temptation Island Vip è ormai terminato, ma ha portato con sé degli strascichi che continuano a tenere banco su riviste e siti di gossip. Stiamo parlando in particolare della storia tra Serena Enardu e Pago, che è finita con il programma, ma che continua a far parlare. L’ex tronista e il cantautore sono ormai single, o almeno così sembra. Pago è stato beccato in compagnia dell’ex tentatrice Federica Spano, anche se lei parla solo di amicizia tra i due. Ma cosa c’è invece tra Serena e il ‘suo tentatore’ Alessandro Graziano? I due hanno legato tanto all’interno del programma, ma ora stanno insieme? Lui ha svelato tutto al MAgazine di Uomini e Donne: ecco le sue parole.

Serena Enardu e Alessandro Graziano stanno insieme dopo Temptation? Ecco le parole di lui che svelano tutto

Serena Enardu e Alessandro Graziano hanno instaurato un rapporto molto forte all’interno di Temptation Island Vip, una complicità davvero ‘intima’, che ha fatto impazzire di gelosia Pago. Ora che il cantautore e l’ex tronista si sono lasciati definitivamente, Alessandro ne avrà ‘approfittato’ per avvicinarsi a Serena? L’ex tentatore ha rilasciato un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, in cui ha parlato del suo rientro a casa e soprattutto del suo ritorno alla pallavolo, che è la sua principale attività. Il giovane ha detto che l’esperienza a Temptation lo ha fatto crescere, e se prima una storia a distanza gli sembrava impossibile, oggi preferisce lasciare che le cose facciano il loro corso. Ma in che rappporti sono lui e Serena?

‘A questa domanda preferisco non rispondere, anche perché non saprei definire il nostro rapporto. Ci sentiamo tanto, ma non è ancora il momento di vederci’, ha detto Alessandro, spiegando anche che lui e Serena stanno rafforzando il loro legame anche lontano dalle telecamere, ma per ora lui sta rispettando i suoi tempi e non l’ha raggiunta in Sardegna. Alla domanda sull’eventuale partecipazione a qualche altro programma sui sentimenti, però, Alessandro risponde che non si sente emotivamente libero in questo momento, lasciando così intendere di provare comunque qualcosa di forte per Serena.