Uomini e Donne oggi, 7 novembre: anticipazioni Trono Classico. Giulio Raselli e la doppia segnalazione sul suo conto.

Dopo una serie di puntate dedicate al Trono Over di Uomini e Donne, ora è il momento di concentrarsi sulle anticipazioni Trono Classico del dating show di Maria De Filippi. I tronisti di quest’anno, Giulio Raselli, Giulia Quattrociocche e Alessandro Zarino si stanno scontrando e confrontando anche in modo piuttosto intenso. Tanto che proprio nella puntata di oggi di Uomini e Donne, 7 novembre, vedremo Alessandro fare una segnalazione che riguarda il tronista Giulio Raselli.

Giulio Raselli: doppia segnalazione per il tronista

La puntata di oggi di Uomini e Donne Trono Classico è dedicata ai tronisti e, in particolar modo a Alessandro Zarino che lancerà una segnalazione per l’altro tronista, Giulio Raselli. Non si tratta però di una delle sue corteggiatrici. Secondo Zarino, infatti, il suo collega tronista sarebbe d’accordo con la nuova corteggiatrice Veronica. Secondo quanto riporta IlVicoloDelleNews, infatti, durante le registrazioni del Trono Classico, Alessandro avrebbe spiegato a Maria De Filippi che Giulio ha conosciuto precedentemente Veronica, tramite amici comuni, e che ora la sua comparsata in studio sia accuratamente studiata e per niente casuale. A farli incontrare sarebbe stato il manager di Giulio, ma proprio il tronista e la corteggiatrice hanno smentito categoricamente tutto ciò. L’unica cosa vera? Veronica aveva conosciuto il manager di Raselli ad una cena, ma tra lei e Giulio direttamente non c’è stato nessun contatto. Tra i due tronisti, manco a dirlo, scatta la lite, ma mancano prove evidenti e quindi alla fine tutto si conclude con un nulla di fatto.

Giovanna contro Giulio: “Conosce già Giulia”

Non fosse che, però, sempre su Giulio Raselli arriva un’altra segnalazione. La sua corteggiatrice Giovanna infatti ha notato che il tronista su Instagram seguiva già da tempo un’altra ragazza scesa per lui, Giulia. Raselli però si è giustificato sostenendo di non essersi minimamente accorto di questo follow e di non averla mai vista prima. Sarà vero?