Veronica Maya, la foto a letto senza vestiti fa impazzire i fan: il lenzuolo non copre tutto, Instagram diventa ‘infuocato’ per la conduttrice.

Veronica Maya è sicuramente uno dei volti più apprezzati della tv italiana, una conduttrice molto amata dal pubblico. La sua vita si divide tra la grande passione e l’impegno nel suo lavoro e il ruolo di mamma e moglie, che lei ha sempre dichiarato di amare più di tutto. Sposata con il chirurgo Marco Moraci, una volta ai Caraibi e un’altra volta in chiesa nella sua Piano di Sorrento, i due hanno tre splendidi figli, Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora, di cui si occupano con dedizione e amore. Ma Veronica è anche una bellissima donna, con i suoi occhi chiari e il suo fisico mozzafiato, e lo ha dimostrato poco fa con una foto davvero da urlo pubblicata su Instagram: la conduttrice è senza vestiti a letto e il lenzuolo non la copre del tutto…

Veronica Maya senza vestiti a letto: il lenzuolo non la copre del tutto, la foto è ‘infuocata’

Veronica Maya ha un fisico mozzafiato, nonostante le sue tre gravidanze, e una bellezza nordica, con lineamenti delicati, occhi e carnagione chiara, che fanno impazzire il suo pubblico. Come dicevamo, la Maya non ha problemi a mostrare il suo corpo anche sui social e lo ha fatto poco fa con uno scatto davvero mozzafiato. La conduttrice è a letto completamente senza vestiti e coperta solo da un lenzuolo, che però non riesce a tenere nascosto proprio tutto, facendo subito volare la fantasia dei fan. Le spalle e la schiena della conduttrice sono scoperte, e il suo decolleté si intravede, anche se le parti ‘proibite’ sono coperte con il lenzuolo. Il rossetto rosso fuoco, infine, aiuta sicuramente a rendere lo scatto ancora più irresistibile e sensuale.