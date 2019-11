Adrian non raggiunge i risultati sperati: i dati degli ascolti tv parlano chiaro

Adriano Celentano non raggiunge i risultati sperati: i dati relativi agli ascolti tv parlano chiaro, la serata è andata male

Adriano Celentano è flop: nonostante sia tornato in televisione con un’abbondante presenza sul palco, lo share non è arrivato ai 4 milioni di telespettatori previsti. Lo show è arrivato ad una percentuale del 15,41% e il cartone animato anche meno: 10,44%. Una brutta notizia, dunque, per Adriano Celentano che sicuramente si aspettava qualcosa di più tra gaffe, botta e risposta e quant’altro durante la trasmissione. Così come la produzione, che ha messo a disposizione un parterre di ospiti di altissimo calibro. In serata, c’era la ‘concorrenza’ di ‘A un passo dal cielo’: la fiction Rai ha mantenuto alto il suo livello di share che ha toccato quasi il 20%, come sempre, con i suoi 4 milioni e mezzo di telespettatori.

Adrian: ricordate cosa accadde a gennaio 2019?

Siamo già alla seconda volta in cui Adrian sbarca in televisione. La prima è datata gennaio 2019, ma come in tanti ricorderanno il cantante non si presentò al suo show. Si susseguirono polemiche su polemiche per giorni. Lunghissimi giorni. Adesso, il ritorno di Adrian in tv si prospettava decisamente più favillante. Non solo per la presenza (garantita, questa volta) del cantante, ma anche per un parterre di ospiti di tutto rispetto: Paolo Bonolis, Gerry Scotti e Carlo Conti. Purtroppo, non è andata così. Tuttavia, non è detto che le prossime puntate andranno alla stessa maniera.

Ascolti TV: com’è andata la serata del 7 novembre

Ma com’è andata la serata sulle altre reti nazionali? Vediamo: su Rai2 Maleficent è stato seguito da 1.635.000 di telespettatori raggiungendo il 6.56% di share. Sherlock Holmes su Italia 1, invece, un po’ meno: l’hanno seguito in 991.000. C’era anche la Carrà su Rai3 con il suo A Raccontare Comincia Tu e con Vittorio Sgarbi protagonista: il programma ha interessato 1.116.000 spettatori con uno share del 4.65%. C’era anche l’Europa League su Tv8. Tutti gli altri programmi hanno raggiunto più o meno le stesse cifre di quelli elencati.