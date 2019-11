Adriano Celentano ‘tradito’ dall’emozione: la ‘gaffe’ non passa inosservata, reazione inaspettata del pubblico

Adriano Celentano ‘tradito’ dall’emozione alla prima serata di Adrian: la gaffe non passa inosservata, reazione inaspettata del pubblico

Da giovedì 7 novembre Adriano Celentano è tornato sul piccolo schermo con “Adrian”, il programma in onda su Canale 5. Come sempre l’artista è apparso molto entusiasta e super acclamato dal pubblico che gli ha dedicato una marea di applausi. Ma scopriamo insieme alcuni momenti salienti della serata, in cui l’artista è stato preso dall’emozione per la prima puntata del programma TV.

Adriano Celentano ‘tradito’ dall’emozione: la ‘gaffe’ non passa inosservata

La prima serata di “Adrian”, è stata accompagnata dagli ospiti Piero Chiambretti, Gerry Scotti, Carlo Conti, Paolo Bonolis e Massimo Giletti. Durante le chiacchierate con questi ospiti il cantante “molleggiato” è apparso notevolmente commosso, sia per la bella atmosfera che c’era con i compagni, sia per la ripresa del programma. In alcuni passaggi però non sono mancate delle piccole imprecisioni, Adriano infatti durante il discorso con Massimo Giletti, ha perso il filo del discorso, dimenticandosi addirittura, alcune parole del testo di una sua canzone. Nonostante questa piccola “gaffe“, il pubblico lo ha acclamato, quasi impazzito. Nel parlare con Chiambretti, questo lo ha paragonato a Greta Thumberg, poiché, ben 30 anni fa Celentano già parlava di smog, di ambiente inquinato e di quello che si sarebbe potuto fare per migliorare le condizioni del Pianeta. Nonostante Celentano abbia qualche volta perso il filo del discorso, il pubblico è apparso divertito e ha apprezzato molto la spontaneità del cantautore, nel non camuffare queste piccole imprecisioni. Quindi si può dire che nonostante qualche piccolo inconveniente, l’emozione, e qualche piccola dimenticanza, la prima serata di Adrian è stato un vero successo. Non ci resta che aspettare il prossimo giovedì per vedere la seconda puntata del programma.