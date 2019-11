Andrea Damante beccato ancora una volta in compagnia di Nicole Mazzocato: le immagini parlano chiaro, ecco cosa stavano facendo i due.

Andrea Damante è finito nel vortice del gossip negli ultimi mesi, prima per il libro della sua ex Giulia De Lellis, ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, nel quale si raccontano i motivi della loro rottura e si parla dei tradimenti dell’ex tronista, e poi per una serie di flirt che gli sono stati attribuiti, senza mai conferme da parte del diretto interessato. Una delle sue presunte nuove fiamme è Nicole Mazzocato, anche lei protagonista in passato di Uomini e Donne. La bella Nicole, ex fidanzata di Fabio Colloricchio, è stata più volte vista insieme al ‘Dama’, e nonostante i due abbiano sempre parlato solo di amicizia, non è passato inosservato il gesto del fidanzato di lei, che ha improvvisamente eliminato tutte le foto con la sua ragazza. Ora Nicole e Andrea sono stati beccati ancora una volta insieme: ecco cosa stavano facendo.

Andrea Damante beccato ancora con Nicole Mazzocato: ecco le immagini del loro incontro

Andrea Damante continua a far parlare di sé e della sua vita sentimentale. L’ex tronista è molto amato e seguito, e non si placano le chiacchiere sul suo presunto flirt con Nicole Mazzocato, ex fidanzata di Fabio Colloricchio. Anche questa notte, dopo le foto di circa un mese fa, i due erano insieme, ed è stato lo stesso Andrea a mostrarlo nelle sue storie Instagram. Il dj ha infatti pubblicato dei video durante una serata in discoteca a Milano con alcuni amici, e tra questi c’è anche Nicole, che balla dietro di lui. Le immagini parlano chiaro, i due ex protagonisti di Uomini e Donne si frequentano. Resta solo da capire in che modo, se solo da amici o se ci sia tra di loro qualcosa di più.

