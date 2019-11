Barbara D’Urso: “Non notate nulla di strano?”, l’annuncio a sorpresa a Pomeriggio Cinque

Durante la diretta odierna di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha fatto un annuncio a sorpresa: la conduttrice spiazza tutti, ecco cos’è successo.

Siamo giunti alla fine di questa prima settimana di Novembre. E con essa, com’è giusto che sia, termineranno i consueti programmi televisivi. Non soltanto, quindi, Vieni da Me, Uomini e Donne, Detto Fatto, La Vita in Diretta e quant’altro. Ma anche Pomeriggio Cinque. Ecco. È iniziata da pochissimi istanti la nuova puntata del programma di Barbara D’Urso, eppure già ha regalato delle sorprese davvero incredibili. Ancora prima di entrare in diretta, la conduttrice campana, nella sua anteprima, ha fatto un annuncio a sorpresa. Volete sapere di che cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che le sue parole hanno, senza alcun dubbio, lasciato tutti senza parole. Ecco di che cosa parliamo.

Barbara D’Urso, l’annuncio a sorpresa a Pomeriggio Cinque di pochi istanti fa

Con il suo Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso è solita regalare dei momenti davvero imperdibili. Con il suo programma televisivo quotidiano, infatti, la conduttrice campana è solita trattare degli argomenti incredibili. A partire, quindi, da argomenti d’attualità e di cronaca. Fino ad argomenti riguardanti il gossip. Proprio nella puntata di ieri, infatti, si è risolto il ‘mistero’ dell’opinionista fidanzata paparazzata accanto a Gaetano Arena. A questo punto, quindi, cosa ci riserverà la puntata odierna di Pomeriggio Cinque? Sta andando in onda in questo istanti. E, dati i propositi, si dimostrerà davvero imperdibile. Tuttavia, ancora prima di entrare in diretta, Barbara ha fatto un annuncio a sorpresa. Era il momento della sua anteprima quando, visibilmente felice ed emozionata, ha esordito: “Non notate nulla di strano?”. Ebbene, a cosa si riferisce? Semplice! Al cambio di studio. Siamo soliti, infatti, vedere la D’Urso in diretta dallo studio televisivo di Cologno Monzese. Per la puntata odierna, invece, la campana ha deciso di ‘trasferirsi’ a Roma. “Sono molto affezionata ai miei amici romani”, dice Barbara.