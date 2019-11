Belen Rodriguez, sapete dov’è nata di preciso? Ecco la sua storia, dall’infanzia ai primi lavori come modella, fino ad arrivare al trasferimento in Italia.

Belen Rodriguez è una delle donne più desiderate e ammirate d’Italia. La showgirl ha avuto nel nostro Paese la sua consacrazione al successo, ma in realtà ha cominciato a lavorare come modella già quando viveva ancora in Argentina ed era poco più che adolescente. Bellissima, sensuale, fisico mozzafiato e ‘calore latino’, Belen è amatissima dal pubblico e quotidianamente incanta i suoi fan con foto e video che mettono in evidenza il suo fisico da urlo. Belen è spesso anche al centro delle chiacchiere di gossip per la sua vita privata, che da qualche mese la vede di nuovo felice insieme al marito Stefano De Martino, con cui aveva vissuto alcuni anni di separazione. Ma se tutti sanno tutto della vita di Belen, non è invece di dominio pubblico la sua storia passata, le sue origini. Ad esempio, lo sapete dov’è nata di preciso la showgirl? Leggete qui e lo scoprirete.

Belen Rodriguez, lo sapete dov’è nata di preciso? Ecco il nome della città

Belen Rodriguez è nata il 20 settembre del 1985 e ha 35 anni. Che sia nata in Argentina è una fatto noto a tutti, ma in tanti ignorano la sua città d’origine. Beh, è facile ricordarla, perché si tratta di Buenos Aires, la Capitale dello Stato sudamericano. e’ qui che Maria Belen Rodriguez, questo il suo nome per intero, è nata da Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani, entrambi di origine italiana. Dopo di lei sono arrivati Jeremias e Cecilia, i suoi due fratelli minori a cui è legatissima. Dopo aver lavorato come modella già in Argentina da quando aveva 17 anni, Belen arriva in Italia nel 2004, dopo essersi diplomata al Liceo Artistico di Buenos Aires e aver cominciato, senza portarli a termine, gli studi universitari in Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo. E’ qui in Italia che diventa pian piano la Belen famosissima che conosciamo oggi, prendendo parte a numerosi spettacoli e programmi di grande successo, uno fra tutti il Festival di Sanremo, che conduce nel 2011.