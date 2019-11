Poco fa Belen Rodriguez, mentre era in camerino, ha fatto una diretta su Instagram ed ha invitato anche una sua fan per la quale ha fatto un bel gesto

Poco fa Belen Rodriguez ha fatto una diretta su Instagram. La showgirl argentina era in camerino e mentre si truccava per ammazzare il tempo ha deciso di condividere alcuni minuti con i suoi fan. La compagna di Stefano De Martino, per la prima volta in assoluto, ha invitato una fan in diretta. La fortunata era giovanissima, si chiamava Elisa ed ha presentato a Belen anche la sua nonna. Durante la diretta, la conduttrice di Tu si que vales ha fatto un gesto bellissimo per la sua fan.

Belen Rodriguez in diretta su Instagram: bel gesto per la sua fan

Belen, durante una diretta su popolare social network, ha invitato anche una fan che aveva inviato la richiesta. La giovane era appena tornata da scuola ed ha presentato alla showgirl argentina anche la sua nonna. La Rodriguez ha chiesto alla fan che rapporto avesse con i nonni e la ragazza ha risposto: “Bellissimo. Pensa che io pratico danza e mio nonno è il mio ballerino“. La showgirl allora ha chiesto alla giovane fan se lei e suo nonno fossero veramente bravi e la ragazza ha dichiarato di essersi classificata al primo posto in una gara disputata di recente. A questo punto Belen ha invitato la fan insieme al nonno a Tu si que vales: “Adesso girerò il tuo contatto a Barbara Cappi (autrice del programma ndr.) e ti inviteremo a Tu si que vales. Abbiamo ancora molte puntate da registrare“. È probabile dunque che presto vedremo la fan di Belen sul palco di Tu si que vales insieme al nonno.

Il programma va in onda ogni sabato in prima serata e nella scorsa puntata c’è stato un bellissimo gesto. Emma Marrone e Belen si sono abbracciate, allontanando le voci sul loro conto.