Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il video fa impazzire i fan della coppia: ‘beccati’ durante un momento molto ‘privato’, ecco cosa stavano facendo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono senza alcun dubbio una delle più belle coppie vip in circolazione. Da quando sono tornati insieme, sono ancora più seguiti su Instagram, dove pubblicano tantissimi momenti che condividono, dalle sorprese reciproche fino anche ai momenti più ‘intimi’, che mandano in delirio i fan. Insomma, l’amore tra i due procede a gonfie vele e con la passione e l’intesa che da sempre ha contraddistinto la loro coppia. A dimostrazione di questo momento d’oro, ci sono anche le ultime storie Instagram di Belen, nelle quali spunta un video imperdibile, girato da un’amica della coppia, in cui i due sono in un momento molto ‘privato’ : ecco cosa stavano facendo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il loro momento ‘privato’ finisce su Instagram: il video fa impazzire i fan

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie più invidiate e amate dal pubblico. Poco fa nelle storie dell’argentina è spuntato il video di un momento ‘privato’ della coppia, ripreso quasi di nascosto da un’amica intima di Belen, che ha voluto condividere con i followers questo loro momento pieno d’amore. Nel video si vedono infatti i due nel salotto di casa, con Stefano che suona la tastiera e Belen che ascolta incantata la musica del marito con le cuffie. ‘L’amore è lui che suona e lei che ascolta con le cuffie’, dice in modo scherzoso l’amica della coppia, volendo sottolineare però il romanticismo di questo gesto. Belen e Stefano sono davvero molto affiatati e questo video è l’ennesima dimostrazione del loro legame profondo e della stima e l’ammirazione che provano l’uno per l’altra e che li ha riuniti dopo ben 3 anni di separazione. E a voi piace questa coppia?