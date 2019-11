A poche ore da una nuova puntata di Bake Off, la conduttrice Benedetta Parodi è protagonista di un episodio davvero vergognoso: cos’è accaduto.

Mancano davvero pochissime ore alla decima e nuova puntata di Bake Off Italia 2019. Dopo un nono e sorprendente appuntamento della settimana scorsa, tra poche ore ne andrà in onda uno nuovo. Che, senza alcun dubbio, sarà ancora più incredibile di tutti quelli precedenti. Tuttavia, in attesa di scoprire cosa accadrà in questa nuova puntata, Benedetta Parodi è stata la protagonista di un episodio davvero vergognoso accaduto su Instagram. Lo abbiamo raccontato in diverse occasioni, la moglie di Fabio Caressa è sempre molto attiva sui social. È proprio per questo motivo che, sotto a uno dei suoi ultimi post, è accaduto qualcosa davvero di riprovevole. Ecco cosa è accaduto nel minimo dettaglio.

Benedetta Parodi, l’episodio vergognoso a poche ore da Bake Off

Come raccontato in un nostro recente articolo, la nona puntata di Bake Off Italia 2019 è stata davvero sorprendente. È proprio durante l’appuntamento della settimana scorsa che, per la prima volta in tutta la storia dello show di Real Time, un concorrente è stato squalificato. Dopo essere stato accusato di aver rubato il lavoro dei suoi colleghi, Rosario ha rifiutato di partecipare alla seconda prova prevista dalla gara. Suscitando la reazione di Benedetta Parodi. Che, dopo un battibecco avuto con il pasticciere, è stata costretta ad escluderlo dal gioco. Ecco. È proprio questo che ha suscitato un ‘putiferio’ sui social. A poche ore dalla decima puntata del talent, la conduttrice è stata protagonista di un episodio davvero vergognoso. Ecco di che cosa parliamo.

Ebbene si. È proprio questo che è accaduto. Alcuni utenti Instagram, da come si può chiaramente leggere dai commenti presi in considerazioni, si sono lamentanti del mancato tatto che, a detta loro, la Parodi ha avuto nei confronti di Rosario. “Non è un comportamento maturo”, dice un utente. “Non ci rappresenta”, ne controbatte un altro. Anche voi siete d’accordo?