Carolina Stramare al naturale: ‘senza filtri, scombinata e…”, la foto che lascia tutti di stucco su Instagram, vediamo insieme di cosa si tratta

Carolina Stramare è Miss Italia 2019 anche quando si mostra al naturale. E’ sicuramente una delle più belle degli ultimi tempi a detta di tantissimi fan e follower di Instagram. Tra i commenti, leggiamo soltanto complimenti. E che complimenti. Ne arrivano a raffica ad ogni post che pubblica sui social. Di solito, personaggi di spicco come lei, che adesso rappresenta la Miss Italia in carica, si mostrano sempre truccate, preparate… insomma, in tiro. Ebbene, lei è una di quelle che non ama apparire con filtri, artifici vari e quant’altro. Sì, lo abbiamo notato dalle foto che pubblica su Instagram. Una ragazza semplice, dagli occhi che riuscirebbero ad incantare chiunque ed un viso angelico.

Carolina Stramare al naturale su Instagram: “Senza filtri, scombinata e… sfocata”

Carolina Stramare ama mostrarsi in tutta quella che è la sua semplicità. Sobria, sorridente, quasi mai in posa. Il suo profilo Instagram è pieno di foto che la riprendono più o meno così. Ce n’è una, in particolare, in cui dice lei stessa di essere proprio al naturale.

“Sfocata, disordinata e senza filtri… io”. Questo il messaggio che accompagna la foto. Una foto in cui si vedono anche alcuni dei tatuaggi. Una frase in numeri romani sul braccio, accanto ad un altro che non riusciamo a vedere a causa del candelabro di vetro. Come lei stessa ammette, in questa foto è disordinata e senza filtri. E’ bello anche questo: mostrarsi in tutta la propria naturalezza non è da tutte in un mondo in cui conta solo l’apparire.

Carolina ed Eros Ramazzotti?

A tal proposito, c’è un indiscrezione bomba lanciata dal settimanale Spy: “Dietro la rottura tra Carolina ed il suo fidanzato potrebbe esserci il 56enne sempre affascinante, Eros Ramazzotti”. Beh, per ora non abbiamo altro materiale a disposizione, se non il fatto che sia Eros che Carolina al momento siano single. Tuttavia, una voce del genere è già abbastanza forte da far sobbalzare chiunque. Saranno una nuova coppia? Beh, se son rose fioriranno.