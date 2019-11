Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, selfie allo specchio senza vestiti: “La situazione diventa caliente”; ecco il post che ha infiammato Instagram.

Quando si dice: una coppia di ‘fuoco’. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno letteralmente infiammato Instagram con la foto postata qualche ora fa sui social. I due piccioncini, che da poco hanno festeggiato il loro secondo anniversario, si trovano in vacanza in Marocco. Ieri,Cecilia ha anche bacchettato il suo fidanzato per un ‘errore’ commesso durante la cena. E, tra uno scatto e l’altro dei meravigliosi posti che stanno visitando, è spuntato un selfie che non poteva passare inosservato. Un selfie allo specchio, che Cecilia scatta in un momento molto ‘particolare’. Lei e il suo Ignazio, infatti, sono senza vestiti! Lui indossa uno shorts, ma è lei ad attirare l’attenzione di tutti. Il motivo? Scopritelo con i vostri occhi!

Cecilia Rodriguez, selfie allo specchio con Ignazio Moser: niente reggiseno e slip minuscolo, la foto è ‘caliente’

“La situazione si fa caliente”, scrive Cecilia in spagnolo, come didascalia allo scatto postato poco fa nelle sue stories di Instagram. E, effettivamente, la bellissima showgirl argentina non ha tutti i torti. Il selfie allo specchio di Cechu e Ignazio ha letteralmente alzato la temperatura su Instagram. Il motivo? Entrambi sono senza vestiti! Un bel vedere per uomini e donne. Date un’occhiata:

Si, ve l’avevamo detto. Cecilia e Ignazio sono davvero irresistibili nello scatto apparso su Instagram poco fa. Un selfie allo specchio in cui entrambi mostrano il loro fisico mozzafiato. Ma è Cecilia ad attirare particolarmente l’attenzione dei fan. La bellissima sorella di Belen non indossa il reggiseno e, nonostante si copra col le braccia, la situazione resta ‘caliente’, per citarla. Lo slip, poi, copre ben poco. Che dire, Cecilia e Ignazio fanno davvero invidia al mondo. E voi, cosa pensate di questa coppia?