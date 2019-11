Cecilia Rodriguez rimprovera Ignazio Moser per l’errore: “Te la farò pagare”; ecco cosa è accaduto qualche ora fa alla coppia.

Tra le coppie nate in tv, quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è una delle più amate in assoluto. Nonostante l’inizio turbolento nella casa del Grande Fratello, i due oggi vivono una meravigliosa storia d’amore. Per loro è in arrivo anche una nuova avventura in tv, al timone di un noto programma. Ma, in questi giorni, i due piccioncini si stanno godendo una meravigliosa vacanza in Marocco, in occasione del loro primi due anni di amore. Poche ore fa, però, qualcosa è andato storto…O meglio, è stato Moser a sbagliare qualcosa. E Cecilia ha deciso di bacchettare pubblicamente il suo Ignazio. Siete curiosi di scoprire cosa ha combinato il bel Moser? Ve lo sveliamo subito!

Cecilia Rodriguez rimprovera Ignazio Moser per la data sbagliata: “Te la farò pagare”

Cecilia Rodriguez è pazzamente innamorata del suo Ignazio Moser, per cui ha perso la testa all’interno della casa del Grande Fratello, quando era ancora legata a Francesco Monte. Un inizio burrascoso, per loro, ma dopo due anni la coppia è più unita che mai. E proprio per festeggiare il loro secondo anniversario, Ignazio e Chechu sono volati in Marocco, dove stanno trascorrendo una vacanza speciale. Ieri sera, però, qualcosa è andato storto. Ignazio ha commesso un ‘errore’ che la bella argentina non lascia passare inosservato. E decide di bacchettare il suo fidanzato pubblicamente. Come? Spifferandolo sui social, naturalmente! Ecco la story postata dalla Rodriguez qualche ora fa:

“Adesso vedrai, te la farò pagare!”, scrive Cecilia nelle sue Instagram Stories al suo Ignazio. Il motivo? Un errore che Moser ha commesso per via della ‘poca lucidità’. La coppia ha cenato in un ristorante marocchino a Marrakech e , al termine della serata, Ignazio ha compilato un foglio in cui era richiesta una recensione del posto. Dov’è l’errore? Nello spazio dedicato alla data, Ignazio scrive 8/10 anziché 7/11. E nonostante abbia tentato di rimediare correggendo, a Cecilia non è sfuggito nulla! Probabilmente, la bella argentina non accetta che il suo fidanzatino si confonda con le date, visto che si tratta dei giorni vicini al loro anniversario. Insomma, un ‘rimprovero social’ davvero esilarante, che sottolinea il rapporto speciale che c’è tra la coppia. E voi, cosa ne pensate della coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser?