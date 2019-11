Poche ore fa, Chiara Ferragni si è immortalata in reggiseno: la foto cattura tutti, ma tutti notano un ‘particolare’ dettaglio, ecco di cosa parliamo.

Pochissime ore fa, Chiara Ferragni ha condiviso una foto su Instagram davvero entusiasmanete. Che, in un batter baleno, ha catturato l’attenzione dei suoi followers. Certo, ne siamo totalmente abituati. La moglie di Fedez, infatti, è solita pubblicare delle foto che conquistano praticamente tutti. E la stessa cosa è accaduto poco fa. Si mostra in reggiseno, la bella influencer. Eppure, a catturare l’attenzione di tutti è un particolare dettaglio che si vede chiaramente. Non a caso, numerosi sono i commenti che lo notano. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Chiara Ferragni in reggiseno: quel dettaglio non passa inosservato

È sempre al centro dell’attenzione, Chiara Ferragni. Data la sua abitudine a condividere foto su Instagram, la bella influencer è solita suscitare un particolare interesse da parte dei suoi sostenitori. E lo ha fatto anche recentemente. Risale a poco tempo fa, infatti, una entusiasmante foto della moglie di Fedez in reggiseno. Ecco di che cosa parliamo nello specifico:

Non è assolutamente la prima volta, è vero. Già in diverse occasioni, infatti, l’influncer ha condiviso foto senza reggiseno o, addirittura, in biancheria intima. Tuttavia, questa foto che, come dicevamo, ha pubblicato in mattinata ha catturato l’immediata reazione dei suoi followers. Perché? Alcuni dei suoi fan, infatti, hanno notato un particolare dettaglio che ha fatto pensare che la giovane influencer sia incinta del secondo figlio. Di cosa parliamo? Ecco i dettagli:

Ebbene si. A detta di alcuni fan, perché vi assicuriamo che ne sono davvero tantissimi, Chiara sembrerebbe incinta dato il suo ‘aumento’ di seno. In questa foto, a detta di alcuni, il lato A dell’influencer è nettamente aumentato. Tanto da far credere che sia in procinto di dare un fratello o sorellina a Leone. Sarà realmente così? Staremo a vedere.