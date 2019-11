Chiara Ferragni, spunta una foto di tanti anni fa di lei e le sue sorelle: la trasformazione delle tre ragazze è incredibile, fan senza parole.

Chiara Ferragni e le sue sorelle hanno davvero un bellissimo rapporto, e lo hanno dimostrato anche sui social, ad esempio quando l’influencer ha difeso a spada tratta Valentina e Francesca, insultate da alcuni haters. Ma non è tutto. Le tre sorelle Ferragni trascorrono tanto tempo insieme, condividendo cene in famiglia, uscite e feste, e quando Chiara è lontana per motivi di lavoro, le sue due sorelle minori cercano di stare il più possibile accanto al piccolo Leone, mandando video e foto alla mamma, tutto sempre pubblicato anche su Instagram. Del resto, le tre hanno poca differenza d’età e sono cresciute insieme, come dimostrano le foto che a volte la loro mamma pubblica sui social. Poco fa Marina Di Guardo ha condiviso un altro scatto delle sue tre figlie da bambine, lasciando increduli i fan per l’incredibile trasformazione delle ragazze: ecco l’immagine.

Chiara Ferragni, incredibile trasformazione: ecco la foto di tanti anni fa con le sorelle

Chiara Ferragni è davvero cambiata tanto negli anni, e come lei anche le sue due sorelle minori, Valentina e Francesca, entrambe legatissime a lei. L’influencer ha ripostato nelle sue storie Instagram poco fa una foto pubblicata dalla mamma, Marina Di Guardo, in cui lei e le sue due sorelle erano bambine. Lo scatto è di una tenerezza incredibile, anche perché le tre piccole sorridono felici e divertite. E’ facile riconoscerle, perché le espressioni che hanno nella foto sono uguali a quelle attuali, ma ovviamente i tratti sono completamente cambiati nel tempo. Chiara, in particolare, porta la frangetta, che negli anni ’90 era molto di moda, e ha il viso più ‘pieno’ di adesso. Tutte e tre, comunque, sono bellissime, proprio come adesso.

