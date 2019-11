X Factor 2019 il terzo live ha avuto una doppia eliminazione: ecco chi è il secondo eliminato, colui che ha abbandonato il talent show di Sky Uno.

E’ stata una serata ricca di emozioni come sempre: è terminata la terza puntata di X Factor 2019 con la doppia eliminazione. La prima manche ha visto i concorrenti dei quattro giudici, Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Samuel e Mara Maionchi, cantare i loro cavalli di battaglia. Nella seconda invece si sono esibiti con i brani scelti dai loro tutor. L’ospite della serata è stato Marracash, il noto rapper che ha presentato il nuovo album tanto atteso dai suoi fan. Il meno votato della prima parte dello show è stato Marco Saltari, del gruppo Over capitanato da Mara Maionchi: il giovane di 24 anni ha lasciato lo studio al termine della prima manche. Ecco chi è il secondo eliminato della serata.

X Factor 2019, terzo live con doppia eliminazione: ecco chi è il secondo eliminato

Al termine di una manche molto combattuta, la seconda, a lasciare lo studio è Lorenzo Rinaldi. Il giovane talento di Malika Ayane non ha convinto i giudici di questa edizione di X Factor che hanno deciso di salvare Giordana Petralia, la grande voce di Sfera Ebbasta.

Il piccolo talento nella prima manche ha cantato il suo cavallo di battaglia, Let Her Go, mentre nella seconda il brano affidato dal suo giudice è stato “Baby I Love You” dei Ramones. E’ stato questo un brutto colpo per la cantante famosa a capo degli Under Uomini della edizione 2019 di X Factor. Il giovane cantante è uscito dallo studio rammaricato ma troverà sicuramente successo fuori dal programma e soprattutto potrà riabbracciare finalmente la sua amata fidanzata Giorgia. In un daily Lorenzo ha confessato che è molto innamorato della sua compagna: nonostante la giovane età sono inseparabili. Aspettiamo di vederlo presto, al di fuori del programma!