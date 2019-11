A poche settimane dall’uscita di Fortuna, Emma Marrone ha svelato un’incredibile retroscena: ecco cosa racconta la cantante su Instagram.

Il 25 Ottobre scorso, è uscito il nuovo prodotto discografico di Emma Marrone. Dopo l’uscita e il successo del singolo Io sono Bella, la cantante salentina ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo album. Intitolato, come detto già in nostri recenti articoli, ‘Fortuna’. Come tutti gli altri lavori dell’ex vincitrice di Amici, anche quest’ultimo suo capolavoro ha riscosso, sin dal primo momento, un successo davvero spropositato. Tanto che, come dichiarato da lei stessa in prima persona, a soltanto poche settimane dall’uscita, l’album è primo in classifica. Sarà proprio per questo motivo che, pochissimi istanti fa su Instagram, ha voluto svelarne un’incredibile retroscena. Di cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente.

Emma Marrone, l’inaspettato retroscena su Fortuna: il racconto social

Scrivere un album o, addirittura, una canzone, non è un’operazione del tutto semplice. Bisogna avere le idee chiare e, soprattutto, bisogna avere un’ispirazione. Ecco. È proprio questa che, come raccontato da Emma Marrone, ha avuto quando ha scritto il singolo Fortuna. Pochissime settimane fa, è uscito l’album. Soltanto adesso, però, siamo venuti a conoscenza di un retroscena davvero pazzesco riguardante la scrittura del pezzo. In una recente intervista, la cantante salentina aveva ammesso che la notizia della malattia l’aveva profondamente ispirata alla scrittura di nuovi pezzi. E che, molto probabilmente, scriverà nuovi testi e, quindi, un nuovo album. E di quello, invece, uscito il 25 ottobre? Beh, come dicevamo poco fa, su Instagram la cantante ha svelato un aneddoto davvero impressionante. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. ‘Fortuna’ è nato in una situazione davvero particolare. Emma era in bagno sul treno. E, presa dall’ispirazione, ha iniziato a registrare una parte del suo brano. Insomma, un retroscena davvero pazzesco, vero?

Quel particolare commento non passa inosservata

Di fronte a tale ‘dichiarazione’, immediata è stata la reazione dei suoi fan. Ed, in particolare, della compagnia di treno su cui Emma viaggiava nel momento dell’ispirazione. Ecco, infatti, il messaggio giunto sotto la foto della cantante salentina: