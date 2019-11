Cristiano Ronaldo ha tradito Georgina? Il calciatore non è solo su tutte le pagine sportive ma anche su quelle che trattano di gossip! Il settimanale Oggi ha lanciato la bomba.

Cristiano Ronaldo non se l’è vista benissimo negli ultimi giorni: a Mosca è stato sostituito però dal suo tecnico a scopo precauzionale. In vista della gara contro il Milan, sarà però titolare. Non solo le pagine sportive chiacchierano di lui, anche quelle di gossip. Pare che il campione della Juventus, la star di tutti i tempi, ha tradito la sua Georgina Rodriguez. La love story è sbocciata nel 2016, si sono conosciuti al party di Dolce e Gabbana. Nel 2017 la coppia ha regalato una nuova femminuccia alla famiglia Ronaldo che ha già un figlio, Cristiano Jr, e due gemellini, Eva e Matteo, nati da madre surrogata. Arriva una tradimento in famiglia? E’ l’autorevole magazine Oggi a lanciare la bomba: vediamo di che si tratta nel dettaglio.

Cristiano Ronaldo ha tradito Georgina? L’incredibile scoop del settimanale Oggi

Cristiano Ronaldo ha tradito Georgina? Gira questo scoop lanciato dal settimanale Oggi. Il noto magazine ha rivelato che il calciatore più famoso al mondo ha avuto un incontro galante con una modella: i due avrebbero trascorso qualche ora insieme. Il campione d’Europa sarebbe stato così bene con lei al punto da regalarle un orologio di grande valore: la bellissima modella però, racconta il giornale, ha rifiutato poichè già fidanzata con un altro uomo.

Non si conosce l’identità della presunta donna per cui ha perso la testa Ronaldo ma stando a quanto si mostrano sui social, i protagonisti della love story Ronaldo Rodriguez non sembrano essere turbati dai rumors. Georgina ha condiviso anche alcune immagini della famiglia su Instagram, come a dimostrare che il gossip non metterà a rischio il loro amore. Solo voci di corridoio o qualcosa sotto c’è? Beh, la verità salirà a galla…

