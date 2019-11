Grande Fratello Vip 2020, svelata un’altra possibile concorrente del reality: è l’ex compagna di un grande cantante italiano, ecco di chi si tratta.

Il Grande Fratello Vip è ormai alle porte. Dopo diversi rinvii, è stato ormai accertato che il reality condotto da Alfonso Signorini dovrebbe partire a Febbraio 2020. Nel frattempo, però, comincia a delinearsi il cast del programma, per la prima volta orfano di Ilary Blasi. Signorini, passato da opinionista a conduttore, avrà certamente al suo fianco qualcuno che lo aiuterà a commentare quello che succede nella casa. Chi saranno dunque i suoi opinionisti? Pupo sembra una certezza, perché lui stesso lo ha dichiarato a ‘Live – Non è la D’Urso’, mentre per l’altra poltrona di vocifera il nome di Wanda Nara. Anche i concorrenti non sono stati ufficializzati. Nelle ultime ore è spuntato il nome di un’altra papabile gieffina: è l’ex compagna di un grande cantante italiano.

Grande Fratello Vip, ecco un’altra concorrente: è l’ex di un cantante italiano famosissimo

Il Grande Fratello Vip è davvero attesissimo dal pubblico. Dopo vari slittamenti di data, dovuti a quanto pare a questioni pubblicitarie, il reality comincerà nel 2020 e sarà ancora una volta spumeggiante e pieno di sorprese e colpi di scena, questo è sicuro, anche perché i primi papabili concorrenti che sono trapelati promettono bene. Non ci sono ancora notizie ufficiali sui protagonisti del realitty, anche se ci sono tanti nomi che circolano ormai da mesi, come quello di Lorenzo Riccardi, Antonella Elia, Paola Di Benedetoo, Michele Cucuzza, Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, Adriana Volpe, l’ex tronista Mariano Catanzaro, e tanti altri. Oggi è venuto fuori il nome di un’altra possibile concorrente, contattata dalla produzione ma forse non ancora sicura di voler accettare. Si tratta di Loredana Lecciso, ex compagna di Al Bano, che secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe ricercatissima da Alfonso Signorini e potrebbe decidere di lanciarsi in questa nuova incredibile avventura.