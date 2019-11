Ilary Blasi in tenuta da casa: lo ‘strano’ dettaglio nel look della conduttrice non passa inosservato.

È una delle conduttrici più amate della nostra tv. Bella, simpatica e ironica, Ilary Blasi conquista davvero tutti. E non solo sul piccolo schermo. La biondissima moglie di Francesco Totti, infatti, è molto attiva anche sui social. Su Instagram, nello specifico, il social preferito dai vip. Ed è proprio nelle sue Instagram Stories che Ilary, qualche ora fa, ha pubblicato un video molto ‘particolare’. La conduttrice mostra ai followers un dettaglio particolare del suo look. Ilary si trova in tenuta da casa. Siete curiosi di scoprire cosa indossa? Ve lo mostriamo subito?

Ilary Blasi in tenuta da casa: calzini e infradito nel video su Instagram

Quando siamo in casa, si sa, il nostro look non è sempre impeccabile. Ma siete curiosi di vedere cosa indossa la bellissima Ilary Blasi quando è in casa? Ebbene, la conduttrice, reduce dal successo di Eurogames, ha pubblicato alcune Instgram Stories in cui si mostra in compagna di Francesco Totti ed alcuni amici: sono tutti a Londra, e stanno trascorrendo la serata allegramente in casa. Ma ecco che Ilary decide di mostrare ai followers un particolare del suo outfit casalingo. Siete pronti a scoprirlo? Ecco una foto tratta dal video della Blasi:

Ebbene sì, Ilary Blasi indossa le infradito con i calzini di spugna! Un abbinamento non proprio amatissimo nella moda! Ma la conduttrice, come sempre, dimostra la sua spiccata autoironia, scegliendo un flitro per il suo video molto significativo! Si tratta di una musica malinconica, con tanto di foglie che cadono lentamente, a sottolineare la ‘tristezza’ del momento. Una stories decisamente esilarante, quella di Lady Totti, che non poteva passare inosservata. Che dire, Ilary Blasi è proprio una di noi!!