Avete mai visto la bellissima Melissa Satta senza trucco? Ecco le immagini a confronto: non è come l’abbiamo sempre vista, ecco i dettagli.

Correva l’anno 2005 quando, insieme a Thais Wiggers, Melissa Satta calcava il bancone di Striscia la Notizia. Da quel momento, come si può chiaramente dedurre, ne sono passati di anni, eppure il successo della sarda è rimasto il medesimo. Anzi, per dirla meglio, è aumentato notevolmente. Dalla sua parte, ovviamente, c’è una simpatia e bravura davvero sconsiderata, oltre che una smisurata bellezza. Ebbene, ma vi siete mai chiesti come sia Melissa senza trucco? Ecco. Pochissime ore fa, l’ex velina del tg satirico di Antonio Ricci ha condiviso, con i suoi numerosi fan, una foto in cui si mostra chiaramente senza un velo di abbellimento. Siete curiosi di vederla? Vi accontentiamo immediatamente. Anzi, faremo molto di più. Metteremo a confronto le due immagini.

Melissa Satta senza trucco: le immagini a confronto

Vanta di una bellezza davvero incredibile, Melissa Satta. Da quando ha fatto il suo debutto a Striscia la Notizia, l’ex velina ha cavalcato l’onda del successo. Merito, senza alcun dubbio, anche del suo fascino e della sua eleganza, oltre che bravura e simpatia. Sempre truccata e ben vestita, ma l’avete mai vista senza trucco? Ecco. Pochissime ore fa, la moglie di Kevin Prince Boateng ha condiviso uno scatto proprio in questo modo. Ecco le immagini confronto:

Incantevole, vero? Da come si può chiaramente vedere, in questa foto, l’ex velina di Striscia la Notizia è truccata. Un trucco, ammettiamolo, molto sobrio, ma che sottolinea alla grande la smisurata bellezza della sarda. Ma com’è, invece, senza alcun tipo di abbellimento estetico? Ecco la foto condivisa qualche ora fa su Instagram:

Ecco. Da come si può chiaramente vedere, in suddetto scatto, Melissa si mostra completamente senza trucco. Niente phard, niente ombretto, niente rossetto. Insomma, nulla di nulla. Come mamma l’ha fatta, per intenderci. Eppure, è sempre stupenda. Siete d’accordo?

