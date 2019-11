Michelle Hunziker è protagonista di una splendida iniziativa su Instagram: la conduttrice svizzera riceve numerosi commenti di apprezzamento.

Sa sempre come catturare l’attenzione su di se, Michelle Hunziker. E lo ha fatto ancora una volta. Quando, in occasione di Halloween, la conduttrice svizzera ha reso noto su Instagram una splendida iniziativa di cui è stata protagonista. Come ben sapete, la moglie di Tomaso Trussardi si impegna tantissimo in tematiche che riguardano la nostra attualità. Non soltanto, quindi, la violenza sulle donne. Ma anche la salvaguardia del nostro Paese. Ecco. È proprio su questo che si basa lo splendido gesto che, pochi giorni fa, Michelle ha annunciato su Instagram. Ovviamente, l’iniziativa ha reso entusiasti tutti i suoi fan. Che, in un batter baleno, hanno espresso tutta la loro contentezza ed apprezzamento per tale gesto. Ma ecco di che cosa parliamo nel minimo particolare.

Michelle Hunziker, la splendida iniziativa su Instagram: i fan sono davvero entusiasti

È sempre molto attiva sui social, Michelle Hunziker. Sul suo canale instagram, infatti, la conduttrice svizzera è solita rendere partecipi i suoi followers della maggior parte della sua vita. Pochissimi giorni fa, infatti, vi abbiamo parlato di uno splendido esperimento che, da mamma, la moglie di Tomaso Trussardi ha fatto per le sue piccole. Ma non è finita qui. Perché, oltre ad aggiornare i followers della sua vita privata e lavorativa, è solita condividere anche quello di cui si occupa. Numerosi, infatti, sono i post social in cui Michelle parla della sua linea Goovi. Ma non solo. Perché, in occasione di Halloween, la conduttrice ha voluto rendere partecipi i suoi fan di una splendida iniziativa che ha compiuto in prima persona. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. È proprio questa iniziativa che, per ideare il suo vestito ‘mostruoso’ da Halloween, la Hunziker ha voluto creare. Ovvero, utilizzare quella plastica che, se non riciclata bene, può essere dannosa per noi e, soprattutto, per il nostro ambiente.

Complimenti, cara Michelle!