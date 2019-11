Poche ore fa, Serena Enardu ha fatto un amaro sfogo su Instagram, in cui spiega di avere una brutta giornata, poi c’è la frecciatina a Pago? I dettagli.

Da quando è terminato il suo percorso a Temptation Island Vip, i riflettori sono ancora puntati su Serena Enardu. Ebbene si. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata una delle protagoniste indiscusse della recente edizione del programma di Canale 5. È proprio per questo motivo che, dopo la fine della sua storia d’amore con Pago, la bella sarda catturi l’attenzione. Ecco. A tal proposito, pochissime ore fa, Serena ha avuto un duro ed amaro sfogo su Instagram. È sempre stata molto attiva sui social. In questo ultimo periodo, un po’ di più. È proprio per questo motivo che, come dicevamo, tramite alcune Instagram Stories si è letteralmente sfogata con i suoi fan. Ecco cosa dice al riguardo.

Serena Enardu, l’amaro sfogo su Instagram: frecciatina a Pago?

Il post Temptation Island Vip non è stato affatto facile per Serena Enardu. Una volta terminata la sua esperienza al programma di Canale 5, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva dichiarato pubblicamente di avere avuto dei ‘problemi’ con il cibo. Non riusciva a mangiare, aveva dichiarato. E per questo motivo aveva perso 6 kg. Tuttavia, come annunciato da lei stessa in diverse occasioni, con il passare del tempo le cose stanno andando decisamente meglio. Sta riprendendo qualche chilo. Tuttavia, un momento ‘no’ o, per dirla meglio, una giornata difficile può assolutamente capitare. Ecco. È proprio questo che, pochissime ore fa, ha raccontato la sarda. È una giornata davvero difficile per lei quella di oggi. E, per questo, ha avuto un amaro sfogo su Instagram. Serena ha raccontato di avere una notte un po’ turbolenta. A causa di suo figlio Tommy. Tuttavia, nonostante il ragazzo sia andato a scuola e sembra stare bene, le cose non sono affatto migliorate. Mentre, infatti, è in macchina, la radio passa una canzone di Marco Mengoni che sembra particolarmente scritta per l’ex tronista. “E tu preferivi la Tv che starmi vicino”, recita una frase della canzone a cui Serena annuisce. Frecciatina a Pago? Chi lo sa.