Sesso di coppia: quanto deve durare un rapporto per essere soddisfacente

Sesso di coppia, qual è il tempo ideale, affinché un rapporto possa essere soddisfacente per entrambi i partner, senza incorrere in rischi fisici

Il sesso oltre ad essere una pratica estremamente piacevole nella vita dell’uomo, è anche importante per il benessere psicofisico. Probabilmente ci siamo sempre focalizzati sulla quantità di rapporti da avere, o sulla qualità di questi rapporti, ma un altro aspetto importante, da non dover sottovalutare, è la durata ideale di un rapporto affinché questo possa essere soddisfacente.

Sesso: quanto deve durare per essere soddisfacente

Come detto già prima, il sesso oltre ad essere uno dei piaceri della vita, è anche un istinto fisiologico e un rimedio per il benessere psicofisico. Purtroppo per quanto riguarda la donna, spesso e volentieri capita che il raggiungimento dell’orgasmo sia difficoltoso, quindi ogni donna vive la sessualità in maniera propria. Come in maniera propria, vive anche il rapporto con i genitali del proprio compagno! Ci sono donne che infatti prediligono misure più abbondanti, altre invece che preferiscono la qualità del rapporto a una determinata misura. Ma a prescindere dalla bravura o meno, dall’intimità o meno, che i due partner possono avere a letto, secondo alcuni dati scientifici, ci sono dei tempi precisi affinché entrambi i partner possano raggiungere l’orgasmo e quindi essere appagati al 100% del rapporto sessuale. Secondo questi studi, per essere soddisfatti al 100%, basterebbe un rapporto di 7 minuti con preliminari inclusi. In questo lasso di tempo, entrambi i partner se stimolati nella maniera giusta, possono raggiungere l’orgasmo. Per un uomo oltrepassare questa soglia dei 7 minuti, potrebbe essere controproducente e a lungo andare comportare dei rischi fisici. Vediamo perché… Si è stabilito che per un uomo trattenere oltre i 7 minuti il coito potrebbe provocare: infiammazioni, iperdistensione della prostata, o dolori ai genitali. Ovviamente se questo dovesse essere prolungato nel tempo. Per gli uomini, non dimentichiamo che essere prestanti durante il rapporto sessuale a volte può diventare una vera ossessione, soprattutto se dura pochi minuti, oppure non riesce a soddisfare pienamente la propria donna. Per questo ci sono tante pratiche che possono aiutare l’uomo nella stimolazione della donna affinché nell’arco di questi 7 minuti entrambi possano arrivare all’orgasmo.