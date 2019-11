Taylor Mega in intimo su Instagram: fisico mozzafiato, ma un ‘dettaglio’ colpisce tutti; ecco su cosa è caduta l’attenzione dei fan.

Tra le influencer più chiacchierate del momento, c’è senza ombra di dubbio anche lei. Recentemente sui giornali per via della complicata relazione con l’ex gieffina Erica Piamonte, la biondissima Taylor Mega è una delle donne più seguite sui social. Merito della sua straordinaria bellezza, che la modella ama mettere in mostra proprio su Instagram. È successo anche qualche ora fa, quando la Mega ha postato alcuni scatti in intimo, mentre è intenta a giocare ai videogiochi. Ebbene, Taylor è irresistibile, come sempre. Ma gli occhi di molti fan sono caduti su un dettaglio in particolare. Siete curiosi di sapere quale? Ve lo mostriamo subito.

Taylor Mega in intimo su Instagram, tutti notano un dettaglio: i piedi!

Taylor Mega sa sempre come attirare l’attenzione dei suoi numerosissimi fa. Che poco fa hanno potuto ammirare la loro beniamina in nuovi scatti ‘provocanti’. Taylor indossa un completino intimo, nel doppio scatto in cui ironizza sui diversi momenti di una partita ai videogiochi. Ecco il post:

Taylor è bellissima nel suo completino intimo nero, che mette in mostra il fisico scultoreo. In molti però non si sono concentrati solo sulle sue curve. Ad attirare l’attenzione dei fan è stata una parte del corpo in particolare. Date un’occhiata ad alcuni commenti apparsi sotto il post della modella:

Ebbene sì, ad attirare l’attenzione dei followers sono stati proprio i piedi della bellissima influencer. Per qualcuno tanto grandi da chiedere il numero. Un dettaglio decisamente ‘particolare’ su cui sono caduti gli occhi di molti fan. Ma non solo: altri si sono invece concetrati sugli aspetti tecnici dello scatto, discutendo sulla validità delle cuffiette utilizzate da Taylor o sul modo di usare il joystick. Insomma, in un modo o nell’altro, Taylor Mega sa sempre come far parlare di sè! E voi, cosa ne pensate della biondissima influecer?