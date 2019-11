Veronica Burchielli, la malattia: il racconto a Uomini e Donne

Uomini e Donne, Veronica Burchielli confessa la sua malattia del passato riguardante il rapporto con il cibo.

La puntata di oggi di Uomini e Donne vede ancora Veronica Burchiello al centro dell’attenzione come corteggiatrice di Alessandro Zarino. Tra i due c’è molta intimità e durante un’esterna lei, che sarà la futura tronista di Uomini e Donne, svela a Zarino un problema di salute legato al suo passato.

Uomini e Donne, Veronica spiega il suo problema con il cibo

La corteggiatrice di Zarino, nelle puntate precedenti al “No”, svela in esterna al tronista di alcuni problemi di salute avuti nel passato: “Non mi sono mai vista bella, ho tante insicurezze. Ho avuto anche un rapporto brutto con il cibo. Magari non mangiavo per giorni, poi lo facevo e mi sentivo in colpa. Ero in sovrappeso, sembro molto sicura, ma non lo sono”. La corteggiatrice Veronica decide quindi di aprirsi e svela un importante lato del suo passato al tronista Alessandro. I due poi si danno un lungo bacio e Veronica alla fine di questo momento intimo gli dichiara di non essere lì per fargli del male o per ferirlo. Tornati in studio Veronica spiega: “Abbiamo toccato un argomento delicato, ho sempre l’immagine di essere una donna forte, ma in realtà dietro c’è un mondo. Per me è difficile parlarne, volevo che lo sapessi tu. Credo tu abbia la sensibilità per capire queste cose, poi a parlarne lasci un po’ andare via il passato”.

Perché Veronica ha detto no a Alessandro Zarino

Sembra strano che lei abbia detto poi no a Zarino, ma dalle anticipazioni di Uomini e Donne, sappiamo che il tronista si sia spaventato all’idea di una cosa seria e abbia chiesto a Maria De Filippi di far scendere altre corteggiatrici. A quel punto Veronica ha deciso di andare via e la padrona di casa le ha chiesto di salire sul trono.