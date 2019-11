Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle: i motivi per cui non si sposeranno

Sabrina Colle è la compagna di Vittorio Sgarbi da quasi 22 anni, ma i due non si sono mai sposati. Ecco il motivo.

Caterina Balivo a Vieni da Me, oggi, dona a Vittorio Sgarbi una maglietta con le iniziali S.C. riferendosi proprio a Sabrina Colle, la compagna di Vittorio ormai da tantissimi anni per iniziare a parlarne. I due si sono fidanzati nel 1988 e stanno insieme da circa 22 anni, anche se evidentemente Vittorio ha una vita amorosa un po’ particolare. Caterina chiede così a Vittorio a perché non si sposa con Sabrina e ne esce una dichiarazione molto particolare sul matrimonio.

Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle: matrimonio sì o no?

Vittorio Sgarbi, alla domanda sul matrimonio si lascia andare ad una dichiarazione piuttosto particolare sul concetto di matrimonio: “Il matrimonio è una forma di ricatto. L’amore assoluto non ha bisogno di nessuno. Ti serve sposarti magari per tutelare il figlio, ma la fedeltà alla parola data dal compagno è il matrimonio. Siete dei consumisti del matrimonio. Con Sabrina Colle non ci sposeremo, se sposi una della tua età invecchia con te, è una befana, tu sei troppo anziana per me. Ho calcolato che l’età giusta per una coppia è l’uomo di 65 anni e la ragazza di 19. Così almeno quando l’uomo muore ha accanto una donna giovane e lei ha tempo di farsi anche una seconda vita”. Insomma, delle frasi piuttosto pesanti perché, Sgarbi nel mentre continuava a fare qualche illazione sul fatto che Caterina Balivo fosse sposata e soprattutto con un uomo divorziato. La padrona di casa però non si scompone e cerca sempre di sdrammatizzare le frasi del critico d’arte. “È stata un’intervista difficile – chiosa Caterina – Anche l’unica volta che nel gioco della lavatrice non abbiamo lavato nessun panno sporco”. Infatti Vittorio, che doveva scegliere se lavare o meno dei panni sporchi rappresentanti dei momenti metaforicamente “sporchi” della sua vita ha deciso di non lavarne nessuno.