Wanda Nara infiamma Instagram con una foto senza reggiseno: il braccio della conduttrice non copre tutto, fan in visibilio per lei.

Wanda Nara sa sempre come far parlare di sé e soprattutto come far impazzire i suoi fan. Fisico esplosivo e curve da urlo nonostante ben 5 gravidanze, la moglie di MAuro Icardi è un vulcano di bellezza e sensualità e lo dimostra spesso e volentieri, sia in tv, con i look mozzafiato che sceglie per Tiki Taka, sia sul suo profilo Instagram, dove ci sono tante foto che mettono in evidenza il suo corpo mozzafiato. Wanda, infatti, è molto attiva sui social, dove pubblica molto della sua vita quotidiana, compresi gli shooting fotografici dei quali è proatagista. L’ultima foto che compare nelle sue storie Instagram ha letteralmente mandato in delirio i fan: l’argentina è senza reggiseno e il suo braccio non copre tutto, scatto ‘di fuoco’.

Wanda Nara senza reggiseno: la mano non copre tutto, Instagram diventa ‘di fuoco’

Wanda Nara si divide ogni giorno tra il suo lavoro e la sua numerosa famiglia. In queste ore l’argentina è volata a Parigi con le figlie per raggiungere Mauro Icardi e partecipare a una festa con tutti i giocatori del PSG e le loro famiglie, come si vede nelle storie Instagram della conduttrice. Ma tra un video del party e l’altro, è spuntata anche una sua foto davvero da urlo. Nello scatto Wanda indossa un paio di jeans super aderenti, che fasciano alla perfezione il suo lato B mozzafiato, e nient’altro. Niente maglia né reggiseno per l’argentina, che si copre il decolleté solo con le braccia, senza però riuscire a nascondere proprio tutto. Nonostante sia quasi di spalle e si copra con le mani, la conduttrice lascia infatti scoperto quel tanto che basta a far volare la fantasia dei fan, che alla vista di questo scatto sono letteralmente impazziti.