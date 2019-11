Ambra Lombardo, inquadratura dall’alto nell’ultima foto postata su Instagram dall’ex gieffina: niente reggiseno, è più che evidente.

È stata una delle protagoniste assolute dell’ultimo Grande Fratello. Parliamo di Ambra Lombardo, la bellissima professoressa che, nella casa più spiata d’Italia, ha rubato il cuore di Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari. Una love story alquanto turbolenta, quella tra Ambra e Kikò, messa nuovamente in discussione dall’ultimo clamoroso scoop lanciato a Pomeriggio 5: Ambra si vedrebbe di nascosto con un altro ex concorrente del Gf 16… Ma, gossip a parte, la Lombardo continua ad incantare tutti con la sua innegabile bellezza. Soprattutto su Instagram, dove ama condividere foto e video con i suoi fan. L’ultimo scatto, poi, non è passato di certo inosservato. Il motivo? Ambra non indossa il reggiseno! Date un’occhiata.

Ambra Lombardo, inquadratura dall’alto: la foto senza reggiseno fa impazzire i followers

Ambra Lombardo ha decisamente infiammato Instagram con l’ultimo scatto postato sul suo profilo ufficiale. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 si è scattata una foto dall’alto, ma è un dettaglio in particolare ad attirare l’attenzione di tutti. La bellissima Ambra non indossa il reggiseno! Ecco il post che ha fatto impazzire i followers:

Ambra chiede ai suoi fan cosa faranno in questo sabato di novembre. Ma, ammettiamolo, gli occhi di tutti sono caduti altrove. La bellissima ex gieffina non indossa il reggiseno, e dalla foto scattata dall’alto si vede un po’ troppo… Un décolleté che Ambra, di recente, ha deciso di rifare, mostrando i risultati in diretta a Pomeriggio 5. Il post di Instagram, in poco tempo, è stato invaso dai commenti dei fan. Tutti ricchi di complimenti per la Lombardo, di chi tutti sottolineano la straordinaria bellezza. E voi, cosa pensare di Ambra e della sua storia con Kikò?