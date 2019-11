Belen Rodriguez, il doloroso lutto che l’ha colpita: ‘Solo Dio sa quanto mi manchi…’, ecco il commovente sfogo della showgirl argentina su Instagram.

Belen Rodriguez è un personaggio seguitissimo sui social. La conduttrice e showgirl argentina è in grado di far appassionare migliaia di persone, che la seguono in attesa di vedere una sua nuova foto o un video in cui mostra tutta la sua belleza e sensualità. Belu, infatti è una vera e propria sex symbol, e tutto quello che fa diventa subito virale, come il video in cui Stefano suona la tastiera e lei lo ascolta in silenzio con delle enormi cuffie. E non è tutto. La bella argentina condivide con i fan anche alcuni momenti meno belli, dedicati magari al ricordo di chi non c’è più. Ecco il grave lutto che ha colpito Belen e il suo commovente sfogo su Instagram.

Belen Rodriguez, il grave lutto che l’ha colpita: ecco il nome di chi ha perso

Belen Rodriguez è molto legata alla sua famiglia, che spesso e volentieri è riunita a casa sua e dimostra sempre grande unione e affetto. Ma qualche anno fa l’armonia familiare dei Rodriguez è stata minata dalla morte di suo nonno Josè, al quale Belen era molto legata. Il padre di Veronica Cozzani si è spento a 74 anni e la sua morte è stata particolarmente dolorosa per la sua famiglia, perché è avvenuta in poco tempo e soprattutto pochi giorni dopo il matrimonio di Stefano e Belen, nel settembre 2013. Ai suoi nonni materni Belen era legata in modo particolare, perché, come ha raccontato in diverse interviste, è cresciuta con loro e da loro ha ereditato i valori e l’amore per la famiglia. Poco fa la showgirl ha pubblicato nelle sue storie una foto di lei e del nonno, scrivendogli una dolce e commovente dedica: ‘Quanto mi manchi nonno mio! Solo Dio lo sa!’, ha scritto l’argentina.