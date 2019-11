Pochissimi istanti fa, Caterina Balivo ha condiviso una foto con un vestito da una scollatura davvero profondissima: un dettaglio cattura l’attenzione.

È terminata una nuova settimana di Vieni da Me. Proprio ieri, venerdì 8 Novembre, è andata in onda, infatti, l’ultima puntata di questa prima settimana del mese. Appuntamento che, da come raccontato in nostri recenti articoli, è stata particolarmente ‘impegnativa’. Soprattutto, durante l’intervista dedicata a Vittorio Sgarbi. Nonostante al momento gli impegni lavorativi di Caterina Balivo siano terminati, la conduttrice non perde assolutamente occasione di poter interagire con i suoi fan. Pochissimi istanti fa, la bella campana ha condiviso una foto davvero da togliere il fiato. Si mostra con un incredibile vestito da una profondissima scollatura. Tuttavia, a catturare l’attenzione è un particolare dettaglio. Ecco di che cosa parliamo.

Caterina Balivo, la scollatura è profondissima: gli occhi cadono lì

Sa sempre come incantare i suoi sostenitori, Caterina Balivo. Come raccontato in nostri precedenti articoli, la conduttrice di Vieni da Me è sempre molto attiva sui social. È, infatti, proprio sul suo canale Instagram che la bella campana è solita condividere i suoi momenti con i suoi fan. Che siano ‘privati’, familiari o anche lavorativi. Nonostante, però, proprio oggi sia iniziato per lei il weekend, Caterina ha voluto condividere una foto davvero da togliere il fiato. Ecco di che cosa parliamo nello specifico:

Davvero incantevole, vero? Caterina Balivo, infatti, si lascia immortalare con indosso questo fantastico vestito nero con dei fiocchi bianchi. Ovviamente, ciò che colpisce maggiormente di tale capo d’abbigliamento è la profondissima scollatura che possiede. Tuttavia, oltre che la smisurata bellezza, eleganza e raffinatezza della conduttrice, a catturare l’attenzione è un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Che, senza alcun dubbio, avrete notato anche voi. Di che cosa parliamo? Semplice! Di quella magnifica collana che, sul lato a completamente scoperto, fa un effetto davvero incredibile.