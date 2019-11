Daniele Dal Moro ha litigato su WhatsApp con Martina Nasoni ed ha pubblicato tra le stories di Instagram la chat privata con un’incredibile rivelazione

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni stanno insieme? La risposta è no. I due ex concorrenti del Grande Fratello hanno litigato su WhatsApp. Come facciamo a saperlo? Daniele ha pubblicato la chat privata con Martina tra le stories di Instagram, svelando un retroscena veramente incredibile. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello non prenderà bene il gesto del suo ex coinquilino e probabilmente gli chiederà di cancellare le stories. Queste, però, hanno già fatto il giro del web e di seguito vi riassumiamo il contenuto.

Daniele Dal Moro pubblica la chat privata con Martina Nasoni

Martina e Daniele si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. La Nasoni provava una profonda attrazione nei suoi confronti, ma Daniele non ha mai voluto approfondire la conoscenza all’interno della casa. Una volta finito il reality, però, i due si sono frequentati lontani dalle telecamere. Anche in questo caso la frequentazione è durata veramente poco e adesso possiamo dire che sono amici, o forse neanche quello. Qualche ora fa, infatti, Daniele ha pubblicato la chat privata con Martina in cui la vincitrice del Grande Fratello gli chiede di lasciarla in pace. La ragazza dal cuore di latta, inoltre, fa un’importante rivelazione: la Nasoni, infatti, dichiara di aver iniziato una conoscenza con un altro ragazzo.

Chi sarà il ragazzo che sta frequentando Martina? Lei, dopo la divulgazione dei messaggi privati, ha voluto fare chiarezza sui social: “A prescindere se sia vero o no, sono fatti miei. Se decido di prendere una strada diversa sono fatti miei ed ho il diritto di poterlo fare“. L’amicizia, oltre che la love story, tra Martina e Daniele ha preso veramente una brutta piega.